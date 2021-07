Sergio Pérez had een veelbelovende start in de Grand Prix van Oostenrijk, maar na een incident met Lando Norris in de beginfase van de race ging het alleen nog maar bergafwaarts. De Mexicaan raakte betrokken bij uiteindelijk drie incidenten, waarvan twee veroorzaakt door hem wat hem tweemaal op een tijdstraf van vijf seconden kwam te staan. Na het eerste incident met Charles Leclerc werd Pérez wel nog tot kalmte gemaand: “We hebben nog een lange weg te gaan.”

Pérez heeft een prima start, al kan hij niet van zijn derde plaats al een tweede maken. Dat komt wel dichter bij als er een herstart volgt na een crash voor Esteban Ocon. Teamgenoot en raceleider Max Verstappen bepaalt het tempo en wacht lang tot hij het gaspedaal weer indrukt. Dat geeft Pérez een goede kans om voorbij te gaan aan nummer twee Lando Norris, maar hij moet in bocht 1 wijd.

In bocht 4 probeert de Mexicaan het opnieuw. Zoals Alexander Albon dat vorig jaar bij Lewis Hamilton probeerde deed Pérez dat nu bij Norris, ook nu met eenzelfde uitkomst. De Red Bull-coureur wordt wijd geduwd en moet kort door de grindbak rijden. “Hij duwde me van de baan af!”, beklaagt hij zich op de boordradio. De stewards schrijven het incident op en besluiten na enkele ronden om de Brit een tijdstraf van vijf seconden te geven.

Pérez vs. Leclerc

Als al ruim de helft van de 71-ronden tellende race erop zit, raakt Pérez verwikkeld in een strijd met Charles Leclerc. De Ferrari jaagt op de Red Bull, al zou hij daar veel meer moeite voor moeten doen dan hij gehoopt zou hebben. In ronde 40 doet Pérez hetzelfde als wat Norris hem aandeed: de ander van de baan forceren.

“Ik raakte Leclerc”, meldt Pérez in ronde 40 van de race. “Begrepen, Checo”, antwoordt zijn engineer. “Oké Checo, we hebben nog een lange weg te gaan. Dit was ronde 40, nog 31 te gaan”, zo probeert zijn engineer op subtiele wijze duidelijk te maken aan zijn coureur dat hij het wat rustiger aan moet doen. Hij krijgt er uiteindelijk een tijdstraf van vijf seconden voor.

Leclerc moet dan opnieuw aansluiting zien te vinden bij Pérez, die in bocht 3 opmerkt dat hij wat vermogen verliest. “We zullen ernaar kijken”, klinkt het vanaf de pitmuur. Leclerc heeft dan inmiddels de aansluiting weer gevonden en ruikt bloed na die eerdere actie. Hij heeft een betere exit uit bocht 4 en waagt een grote gok door buitenom in bocht 6 in te halen. Ook daar knijpt de Red Bull de Ferrari af. Hij heeft wel een moment van overstuur als zij met zijn tweeën door die bocht gaan, maar Leclerc moet hoe dan ook door de grindbak. Op de boordradio is dan niks te horen.

Na afloop van de race bekijkt zijn engineer het nog van de positieve kant. “Oké Checo, geweldig gepusht in de slotfase”, looft zijn engineer hem. “Je bent P6 geworden. Sainz pakte Daniel met iets van twee ronden te gaan.” Pérez heeft dan nog wel een vraag over die Sainz, aangezien hij met 57.144 seconden achterstand over de lijn kwam en hijzelf – dankzij de straffen – met 57.915 seconden. “Remde hij daar af bij de gele vlag? Want ik verloor best wat tijd daar”, aldus Pérez. Zijn engineer antwoordt door te zeggen dat ze ernaar zullen kijken.

Dan komt teambaas Christian Horner nog even op de lijn. “Dat was een goed herstel, Checo. Geweldig gedaan, je hebt een zesde plaats”, aldus de Brit. Pérez vraagt zich dan nog wel af hoe het is afgelopen met Norris. “Hij kreeg ook een tijdstraf”, wordt hij geïnformeerd.

Leclerc niet blij met Pérez

Overigens was Leclerc zeker niet blij met de acties van de Mexicaan. Bij het eerste incident steekt de Monegask zijn middelvinger uit naar zijn concullega en ook op de boordradio laat hij weten wat hij van de actie vindt: “Wat een eikel! Heeft hij de auto beschadigd?”, vraagt Leclerc aan zijn engineer. Die antwoordt dat het er niet op lijkt.

Het tweede incident kan Leclerc evenmin waarderen. “Deze gozer is een verdomde eikel! Ga aan de verdomde kant!”, zo schreeuwde de Monegask het uit van woede.