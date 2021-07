Max Verstappen kon het zelf amper geloven dat hij op dominante wijze de Grand Prix van Oostenrijk op zijn naam kon schrijven. De Nederlander leidde de race van start tot finish en pakte zelfs het bonuspunt voor de snelste raceronde. Hij kon genieten van de Red Bull die ‘op rails’ lag en was uiteraard blij met de aanwezigheid van de tienduizenden Nederlandse fans op de Red Bull Ring: “Zoveel oranje, dat is geweldig en motiverend.”

Verstappen pakte zaterdag zijn derde pole op rij en wist wat hem vandaag te wachten stond. Hij had een goede start en kon makkelijk wegrijden van Lando Norris. Met machtsvertoon breidde hij zijn voorsprong op het hele veld uit en kon er zelfs in de slotfase nog een tweede pitstop aan vastplakken, zonder de leiding uit handen te geven. Hij pakte zelfs de ‘grand slam’: poleposition, zege en snelste raceronde. Kortom, een perfecte race voor de 23-jarige Nederlander.

Foto: BSR Agency

“Het was ongelooflijk, om eerlijk te zijn”, lacht Verstappen. “De auto lag op rails op elke bandencompound. Het was leuk om met deze auto te rijden. Best krankzinnig. Ik ben zelf wel verrast hoe vandaag verliep, ik had niet verwacht dat het zo zou verlopen”, aldus de verbaasde Red Bull-coureur.

“Geweldig werk van iedereen”, vervolgt hij. “Om iets als dit te leveren… Natuurlijk, als het weekend nadert ziet iedereen je als favoriet, maar het is niet makkelijk om echt iets te leveren zoals vandaag. Het is een geweldige prestatie van het hele team en Honda. Het hele pakket is, zeker de afgelopen weken hier, geweldig geweest”, aldus de Nederlander, die hier vorige week ook al won – al was dat met een minder grote marge dan vandaag. Het verschil bedroeg vandaag namelijk 17,973 seconden naar Valtteri Bottas.

Bij de start moest hij wel nog eerst afrekenen met Norris. De Brit had een goede start, maar Verstappen kon zijn eerste plaats verdedigen. “Ik moest wakker zijn bij de start en een gat trekken, wist dat ik mijn eigen race kon doen maar dat moet je eerst wel doen. Vandaag was ongelooflijk”, aldus de Red Bull-coureur.

Voor de Grand Prix van Oostenrijk waren tienduizenden Nederlanders afgereisd naar de Red Bull Ring. Het was een bekend beeld zoals we al sinds 2016 zien, maar dat moesten de coureurs vorig jaar missen vanwege het coronavirus. Voor Verstappen was het dan ook een enorme boost om de oranjezee weer te zien. “Het is krankzinnig om alle fans te zien. Zoveel oranje, dat is geweldig en motiverend. Zeker in de laatste ronde en de inlap, ik zag overal oranje langs de baan. Bedankt dat jullie zijn langsgekomen!”, besluit Verstappen.