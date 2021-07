Red Bull-teambaas Christian Horner is van mening dat Lando Norris geen straf verdiende voor het incident met Sergio Pérez. Volgens de Brit was het gewoon een gevalletje ‘hard racen’ en gaven de stewards zichzelf na die beslissing geen keuze meer toen Pérez twee incidenten met Charles Leclerc had.

Bij de herstart in Oostenrijk probeerde Pérez het buitenom in bocht 4 bij Norris, maar de Brit gaf hem weinig ruimte. Omdat de bocht afloopt naar rechts moest Pérez uiteindelijk een uitstapje maken door de grindbak. Hij zakte daardoor weg van de derde naar de tiende plaats. Op de boordradio deed hij zijn beklag over de actie, waarna de stewards besloten in te grijpen. Norris kreeg een tijdstraf van vijf seconden voor het van de baan duwen van Pérez.

Dat had echter niet gehoeven als het aan Red Bull-teambaas Christian Horner lag. “Ik had volgens mij in mijn commentaar aangegeven dat ik geen echte problemen had met de move van Lando”, vertelt hij aan Sky F1, waar hij soms tijdens de race even om een update gevraagd wordt. “Het was racen. Hard racen. Het was wiel-aan-wiel. Om daar dan een straf voor te krijgen… Ik denk dat ze zichzelf geen keuze gaven toen hij hetzelfde had met Charles”, zo wijst Horner naar de incidenten tussen Pérez en Leclerc. Pérez duwde de Monegask twee keer wijd en kreeg daar ook twee keer een tijdstraf van vijf seconden voor van de stewards.

“Maar dat is racen”, vervolgt Horner zijn verhaal. “Anders krijg je dat coureurs zich expres van de baan laten rijden om zo straffen te ontlokken. Dat is dus een beetje teleurstellend. Voor mij is dat gewoon hard racen”, aldus de Brit.

Norris zelf had ook geen enkel begrip voor de tijdstraf. “Ik dacht dat we gewoon aan het racen waren”, zei hij. “Hij ging buitenom, wat een beetje dom was. Hij reed zelf van de baan. Ik duwde hem niet eens”, aldus de McLaren-coureur, die alsnog wel op het podium eindigde als derde.