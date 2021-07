Lando Norris heeft in Oostenrijk zijn derde podium van het seizoen gescoord. De Brit pakte de vierde P3 van zijn carrière achter Max Verstappen en Valtteri Bottas, maar is toch enigszins teleurgesteld. “We hadden gewoon tweede moeten zijn.”

Norris vertrok van P2 na zaterdag de beste kwalificatie van zijn carrière gereden te hebben. De McLaren-coureur kwam goed weg, maar werd toch al snel onder druk gezet door Sergio Pérez. Uiteindelijk weerde hij een aanval in bocht 4 af door de Mexicaan het grind op te duwen. Te hardhandig volgens de wedstrijdleidig, want die bestraften Norris met vijf seconden tijdstraf.

Toen het team Norris inlichtte over de straf, kwam het stoom uit zijn oren. “Waarvoor!?”, riep hij door de boordradio. “Het zal wel. Wat had hij [Pérez] dan verwacht toen hij buitenom ging.” Na afloop van de race was Norris het nog steeds niet eens met de uitspraak. “Ik dacht dat we gewoon aan het racen waren”, zegt hij. “Hij ging buitenom, wat een beetje dom was. Hij reed zelf van de baan. Ik duwde hem niet eens.”

De straf is een smet op een anders feilloze wedstrijd van de Brit. Het publiek vond in ieder geval wel, want die kroonden Norris Driver of the Day. Maar ook dat kon Norris niet opbeuren. “Ik niet blij, wat gek is want we staan wel op het podium”, zegt hij tijdens zijn boordradio-interview. Gelukkig had Norris zijn humor weten te behouden. “Ik zie al die Oranje fans hier links van me. Die zijn hier allemaal voor McLaren”, grapt hij over de Verstappen-tribune.

En eigenlijk was er wel meer om positief over te zijn. Verstappen was weliswaar onaantstbaar op de Red Bull Ring, maar Norris mengde zich goed in de strijd met Mercedes. “Zelfs in de vuile lucht was het tempo goed”, vertelt Norris. “Maar ik kon niet in de DRS komen. Zodra ik binnen een seconde kwam, werd het lastig.” Norris heeft dan ook uiteindelijk wel van de race kunnen genieten. “Het is fijn om te weten dat we met hen kunnen racen. Het is de eerste race in vele jaren dat we met Mercedes en Red Bull kunnen vechten. Hopelijk kunnen we dit volhouden voor de volgende keer.”