Een mooie opsteker voor Sergio Pérez: de Red Bull-nieuwkomer leek de laatste races voor de zomerstop onder druk te komen te staan, maar teambaas Christian Horner vindt dat hij aan de verwachtingen voldoet.

Aangezien Pérez zijn contract na dit jaar afloopt, komen de uitspraken van Horner op een goed moment voor de coureur. Zeker met Red Bull-topman Helmut Marko die heeft aangegeven idealiter kort na de zomerstop de line-ups van Red Bull en zusterteam AlphaTauri voor 2022 te bevestigen.

Bij Red Bull is Max Verstappen natuurlijk onomstreden, maar Pérez (nog) niet. Horner vertelt nu echter aan Motorsport.com dat de Mexicaan het doet zoals verwacht. “Ik denk dat Sergio precies heeft gebracht waar we op hoopten”, stelt de Red Bull-teambaas.

Happy met Pérez

Als voorbeeld wijst Horner naar de Grand Prix van Azerbeidzjan, die Pérez won. “Hij pakte daar de zege, terwijl hij eerder in de race Lewis Hamilton onder druk zette.” In het algemeen, vervolgt Horner, draagt Pérez ook zijn steentje bij. “Hij pakt punten voor het constructeurskampioenschap en speelt het teamspelletje.”

“Sergio is een geweldige teamspeler en we zijn heel blij met de job die hij doet”, prijst Horner Pérez. Het Red Bull-kopstuk noemt het nog altijd ‘een dappere beslissing’ van het team van de energiedrankfabrikant om voor de ervaren Mexicaan te gaan. Voor Red Bull, dat normaal juist voor jeugd kiest, was het een soort trendbreuk.

“Soms moet je verder kijken dan je eigen programma”, doelt hij op Red Bulls talentenprogramma. “Ik denk dat we de juiste keuze hebben gemaakt”, verwijst Horner naar de beslissing om voor Pérez te gaan naast Verstappen. “Qua dynamiek in het team werkt het heel goed.”

Geen veranderingen bij AlphaTauri?

Wat de bezetting van de zitjes bij Red Bull en AlphaTauri betreft, zit het volgens Horner sowieso wel goed. AlphaTauri’s Pierre Gasly en Yuki Tsunoda lijken ook in 2022 weer voor dat team te rijden. Junioren Yuri Vips (vijfde in de Formule 2) en Liam Lawson (achtste in de F2 en tweede in de DTM) komen ogenschijnlijk nog niet in aanmerking voor promotie.

