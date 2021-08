Sergio Pérez vergelijkt zijn overstap van Racing Point naar Red Bull met de overstap naar een andere categorie autosport. De Mexicaan zegt zich op meerdere vlakken aan te moeten passen aan de auto met een andere filosofie, met name wat betreft de banden: “Elke auto heeft andere vereisten om ze op te warmen en af te koelen.”

Pérez kreeg vorig jaar van Racing Point, nu Aston Martin, te horen dat hij zijn contract, dat nog tot en met 2022 stond, niet hoefde uit te zitten. De Mexicaan moest plaats maken voor Sebastian Vettel en dus was het nog maar de vraag waar Pérez verder kon. Red Bull besloot buiten haar eigen coureurspool te kijken en de zeer ervaren coureur een kans te geven, wat zich al een aantal keren heeft uitbetaald. Toch heeft Pérez het nog lastig, met name omdat de Red Bull een compleet andere auto is dan de Racing Point die hij de afgelopen jaren bestuurde.

“De manier waarop je rondetijd uit deze auto moet halen, de manier waarop je vecht als je in de vuile lucht rijdt en hoe je in de races rijdt, vergeleken met waar ik aan gewend was, is erg anders”, zegt Pérez tegen Motorsport.com. “Bovendien ligt het er ook aan hoe je met de banden omgaat. Elke auto heeft andere vereisten om ze op te warmen en af te koelen. Dat gaat dan om zeer specifieke details aangezien alles aan de banden verbonden is. Het is dus eerlijk gezegd een andere wereld. Het voelt alsof ik naar een andere categorie ben gegaan. Het is gewoon een andere categorie”, aldus Pérez.

Andere druk voor Pérez

Niet alleen de auto is anders, ook de druk bij het team is anders. Waar Racing Point in het middenveld streed, moet hij nu met Red Bull meedoen om de zeges en het kampioenschap. “Het is een enorme kans, maar ik ben me er ook van bewust dat ik van filosofie veranderd ben. Ik ben van het ene team naar een heel ander team gegaan wat betreft het behalen van de rondetijd. Het was moeilijker dan gedacht om aan te passen, zeker als je naar een team gaat dat al om het kampioenschap strijdt.”

“Het is geweldig om in een team te zitten dat om het kampioenschap strijdt, maar tegelijkertijd is het lastig omdat je niet de aanpassing hebt dat, als je vecht voor de titel, dat je één bent met de auto”, vervolgt hij. “Ik heb niet de kans gehad om dat te doen. Ik leer veel van de auto en van het team. Ik ben bij een team gekomen met een heel andere filosofie, motor en auto, dus ik blijf doorgaan en met de tijd zal er verbetering komen, dingen zullen beter worden. Maar het is geen gemakkelijk proces en dat proces is nog steeds bezig. Om naar een nieuwe structuur te komen zoals bij Red Bull, dat is erg groot en het is niet makkelijk om je plekje te vinden. Maar het komt wel”, besluit Pérez.

