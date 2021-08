Nu de eerste seizoenshelft erop zit is het natuurlijk tijd om terug te blikken op de prestaties van teams en coureurs. Maar nu hebben ook Formule 1-fans de twintig coureurs kunnen beoordelen, met als resultaat een top tien van de beste coureurs van het seizoen tot nu toe.

De Formule 1 gaf fans de kans om hun zegje te doen over de prestaties van de coureurs tot nu toe. Zij konden alle twintig coureurs een beoordeling op een schaal van tien geven. Na een week zijn de digitale stemlokalen gesloten en is er een top tien van de beste coureurs van het seizoen tot nu toe, zoals beoordeeld door de Formule 1-fans.

Daarin zijn een aantal opvallende zaken te zien. Zo staan er twee coureurs op gelijke hoogte bovenaan volgens de fans: Max Verstappen en Lando Norris. Beide coureurs, respectievelijk de nummer twee en drie in het kampioenschap, krijgen van de fans een 8,8 voor hun optreden tijdens de eerste seizoenshelft. Verstappen won dit seizoen al vijf keer en stond nog eens drie keer op de tweede trede van het podium. Twee uitvalbeurten en schade in Hongarije deden zijn voorsprong op Lewis Hamilton verdwijnen. Norris stond dit seizoen al drie keer op het podium met de McLaren, wat door de fans dus gewaardeerd wordt met een hoog cijfer.

Op nummer drie staat Williams-coureur George Russell. De Williams-coureur scoorde onlangs zijn eerste Formule 1-punten voor Williams, al was het wel minder dan teamgenoot Nicholas Latifi, die een plekje voor hem eindigde. Russell kreeg het rapportcijfer 7,7 voor zijn seizoen tot nu toe, waarin hij regelmatig de Williams naar Q2 wist te loodsen.

Na elf races voert Lewis Hamilton het kampioenschap aan met 195 punten, maar volgens de fans is dat niet goed genoeg om ook bovenaan het lijstje te komen. Fans hebben de Britse zevenvoudig wereldkampioen een 7,2 gegeven en komt daarmee slechts op de achtste plaats te staan. Hij staat daarmee onder Charles Leclerc, Carlos Sainz, Pierre Gasly en Fernando Alonso, met wie de Brit nog een zware strijd had op de Hungaroring. Achter Hamilton staat Sebastian Vettel, die in Azerbeidzjan en Hongarije op het podium stond, al verloor hij door een diskwalificatie zijn tweede plek in Hongarije. De Duitser kende een moeizame start bij Aston Martin, maar sindsdien is er alleen een stijgende lijn te zien, wat de fans dus niet onopgemerkt is gebleven.

Een van de grotere namen die ontbreekt in de lijst is de teammaat van Verstappen, Sergio Pérez. De Mexicaan kreeg van de fans dus een score lager dan een 6,7, wat de fans aan nummer tien Esteban Ocon gaven, en haalde zo de top tien beste coureurs van het seizoen tot nu toe niet. Daarnaast ontbreken ook Valtteri Bottas en Daniel Ricciardo in het lijstje, die dus eveneens een stuk minder goed scoorden dan hun teamgenoten. Van slechts twee teams staan er geen coureurs in de top tien: Haas en Alfa Romeo.

De volledige top tien beste coureurs van het seizoen tot nu toe, zoals gekozen door de fans: