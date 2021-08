Nu de zomerstop is begonnen kunnen coureurs en het teampersoneel eindelijk genieten van een welverdiende vakantie. Max Verstappen zegt zeker te genieten van de rust, maar: “Niet te veel, want ik moet klaar zijn voor de tweede seizoenshelft.”

Dat de teams zich even moeten opladen mag wel duidelijk zijn. De eerste seizoenshelft was met elf races al druk, maar straks staat ze drie triple-headers te wachten in een totaal van twaalf races – mits de kalender onaangetast blijft. Dat betekent weinig vrije tijd en ook vooral lange tijd weg van huis. Ook Verstappen pakt dus zijn rust in de zomerstop.

“Ik zal het grootste deel van die twee weken thuis doorbrengen”, zegt Verstappen op de website van Red Bull Racing. “Ik ga ook nog wel reizen en een beetje ontspannen. Maar niet te veel, want ik moet klaar zijn voor de tweede seizoenshelft en me concentreren op het winnen van de resterende races”, aldus de strijdlustige Nederlander, die nu de nummer twee in het kampioenschap is.

Lees ook: Binotto over titelstrijd: ‘Denk Hamilton, maar ik duim voor Verstappen’

Hoewel zo’n zomerstop het ritme van de teams en coureurs kan verstoren, zegt Verstappen zo’n pauze niet erg te vinden. “Ik vind de zomerstop wel prima. Ik ga een weekje ontspannen. Ik denk dat het een goede zaak is, want je kunt ontspannen, je hoeft je geen zorgen te maken over trainingen, je kan eten wat je wil en dan kun je er weer tegenaan”, aldus Verstappen.

Het mag geen nieuws heten dat Verstappen in zijn vrije tijd vaak geniet van simracen. Ook daar zal hij in de zomerstop wel tijd aan besteden, al moet hij zich net als in het echt wel goed voorbereiden. “Ik ga waarschijnlijk wel wat simracen, als er wat races zijn om te doen. Het hangt af van de hoeveelheid tijd die ik in de training kan stoppen of ik aan een race wil deelnemen”, besluit de Nederlander.

In FORMULE 1 nr. 10 lees je alles over de titelstrijd tussen Mercedes en Red Bull. FORMULE 1 nr. 10 ligt nu in de winkel en bij abonnees op de mat. Klik hier om het nieuwe magazine te bestellen! Gebruik code GRATIS voor gratis verzending.