Ferrari-teambaas Mattia Binotto zou zijn geld op Lewis Hamilton zetten als het gaat om wie er dit seizoen kampioen wordt, al geeft de Italiaan toe dat hij duimt voor Max Verstappen: “Zou goed zijn voor de sport.”

Lewis Hamilton heeft er in Max Verstappen dit seizoen een sterke titelconcurrent bij. De Brit en de Nederlander ontliepen elkaar amper in de eerste paar races van het seizoen. In Monaco nam Verstappen de leiding in het kampioenschap over en dus moest Mercedes in de jagersrol kruipen. Dat verliep in eerste instantie niet geweldig voor het team, aangezien Verstappen zijn voorsprong alleen maar uitbouwde. De crash op Silverstone en de schade na de crash met Valtteri Bottas in Hongarije deden de voorsprong van Verstappen verdwijnen. Zo schoot hij van een voorsprong van 33 punten naar een achterstand van 8 op Hamilton.

Met nog twaalf races te gaan dit seizoen is er nog van alles mogelijk. Zeker nu de strijd zo intens is telt elk puntje, ook de punten voor de top drie van de sprintkwalificatie en het bonuspuntje voor de snelste raceronde kunnen een cruciale rol gaan spelen. Uiteraard houdt deze spannende strijd de gemoederen bezig en kijken de andere teams met plezier naar het gevecht tussen Mercedes en Red Bull. Zo ook Ferrari-teambaas Mattia Binotto.

“Het is een spannende strijd tussen twee geweldige coureurs”, zegt Binotto in gesprek met La Gazzetta dello Sport. “Ik hoop dat de strijd tot het einde voortduurt. Als ik moest wedden, zou ik mijn geld op Lewis zetten omdat ik denk dat Mercedes uiteindelijk zal winnen. Maar ik duim voor Max. Het zou goed zijn voor de sport om de status quo te doorbreken”, aldus Binotto.

