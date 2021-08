Ferrari gaat haar krachtbron dit seizoen nog voorzien van enkele upgrades, zo heeft het team bekendgemaakt. Teambaas Mattia Binotto noemt het een ‘significante stap’, al komt het pakket pas na de Italiaanse Grand Prix.

Teams mogen dit seizoen enkel met updates aan de krachtbron komen als dit de betrouwbaarheid ten goede komt. Ferrari is echter van plan om ook op prestatieniveau upgrades te introduceren voor haar motor, maar dat valt binnen de regels. De onderdelen van de krachtbron die ze bij Ferrari willen veranderen, komen namelijk uit 2020. Die onderdelen mogen wél verbeterd worden. Ferrari was het enige team dat dit jaar niet met een volledig nieuwe krachtbron aan het seizoen begon.

“We hadden bij de start van het seizoen nog niet de volledige krachtbron afgerond”, zegt Binotto. “We hebben dus nog steeds componenten die uit 2020 komen.” Binotto zegt dat Ferrari een ‘evolutie’ van die onderdelen zal meenemen later dit jaar. “Ik denk dat het een significante stap voor ons zal zijn voor het einde van het seizoen”, aldus de Italiaan. Het is wel nog even wachten op die upgrades: Ferrari zegt dat ze pas na haar thuisrace in Monza komen, de derde race in de triple-header met Spa-Francorchamps en Zandvoort.

Wanneer ze dan precies komen laat Ferrari niet weten. Wel weet Binotto dat het niet ideaal is om de upgrade pas na twee races op hogesnelheidscircuits te krijgen. “Het zal een lastige race worden voor ons, aangezien we zeven tienden tekort komen op de besten en de meeste van deze tienden, minstens zestig procent, komt van de motor. We lopen hierop achter ten opzichte van onze concurrenten, dus we staan nog steeds achter Mercedes en Honda. Op een circuit als Spa speelt de motor een belangrijke rol. Het zal een significant verschil zijn in een kwalificatieronde”, aldus Binotto.

Carlos Sainz zit inmiddels al aan zijn derde krachtbron dit seizoen en lijkt met twaalf races te gaan niet te ontkomen aan een gridstraf voor het plaatsen van de vierde. Teams mogen namelijk maar drie motoren ‘gratis’ gebruiken per seizoen, daarna volgen gridstraffen. Ook Charles Leclerc moet gaan vrezen voor een gridstraf in de tweede seizoenshelft. De tweede motor van de Monegask was ‘onherstelbaar beschadigd’ geraakt bij de Hongaarse Grand Prix na de crash met Lance Stroll. Hij zal dus voor de Belgische Grand Prix de derde motor moeten laten installeren.

