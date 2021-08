Ferrari-teambaas Mattia Binotto is zeer tevreden over Charles Leclerc en Carlos Sainz. Volgens hem vormt het duo zelfs de ‘beste rijdersline-up’ van de Formule 1.

Ferrari heeft zichzelf dit jaar herpakt na het rampjaar 2020. Hoewel de zege nog een stap te ver is, heeft de Italiaanse renstal met Charles Leclerc en Carlos Sainz na elf races al meer punten gepakt dan in het gehele 2020-seizoen. Leclerc veroverde zelfs tweemaal de pole, al kon hij bij zijn thuisrace niet aan de start verschijnen en viel hij in Azerbeidzjan terug vanwege een mindere racepace. Na een tweezijdige race in Hongarije, waar Leclerc uitviel maar Sainz het podium pakte na de diskwalificatie van Sebastian Vettel, is teambaas Mattia Binotto zeer tevreden over zijn coureurs.

“Ik ben om meerdere redenen erg blij”, zegt Binotto. “Ten eerste hebben wij de beste rijdersline-up van de hele pitstraat. Ten tweede omdat Charles al een fantastische en zeer getalenteerde coureur is, maar hij wordt nog steeds beter en dat maakt me blij. Hij heeft geweldige kansen gehad om te winnen. De eerste was in Monaco, al weten we waarom dat niet gebeurde”, wijst hij dus naar het motorprobleem dat voor de start opspeelde.

“Aan de andere kant past Carlos zich ook goed aan”, vervolgt Binotto. “Hij verbetert race na race. Hij is op zekere manier ook een goede maatstaf voor Charles, hij pusht hem ook wanneer de omstandigheden niet ideaal zijn. Dat ze allebei op de 80 punten zitten toont maar aan hoe belangrijk het is dat je twee coureurs hebt die goede punten scoren voor het team. Ik ben daar erg blij mee. Vooruitblikkend denk ik dat deze twee ons voldoening zullen geven”, aldus Binotto, die dit seizoen zijn plek op de Ferrari-pitmuur heeft verruild voor een plaats in de pitbox.

