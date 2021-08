McLaren-racedirecteur Andrea Stella zegt dat Daniel Ricciardo worstelt met de McLaren, omdat deze ‘het tegenovergestelde’ is van de Renault waar hij voorheen mee reed.

Ricciardo nam eind 2018 afscheid van Red Bull om de gewaagde overstap te maken naar Renault. Het team stond stevig in het middenveld, maar kon niet strijden om de zeges. Vorig jaar stond de Australiër verrassend genoeg tweemaal op het podium met de Renault. Achter het stuur van de Renault, nu Alpine, voelde hij zich dus wel thuis. Datzelfde kan nog niet gezegd worden over zijn eerste elf races bij McLaren. Ricciardo komt snelheid tekort ten opzichte van teamgenoot Lando Norris, die dit jaar al drie keer op het podium stond en op de derde plaats staat in het kampioenschap. De ‘Honey Badger’ staat slechts negende met vijftig punten.

Volgens McLaren-racedirecteur Andrea Stella is er wel een goede verklaring voor de worstelingen van Ricciardo bij zijn nieuwe team. “Onze auto vraagt ​​om wat speciale aanpassingen aan de rijstijl”, zegt Stella tegen Auto, Motor und Sport. “En dat is het tegenovergestelde van wat Daniel bij Renault gewend was. Daniel wil het liefst zo snel mogelijk de bocht in en niet zo agressief remmen, waar onze auto wel om vraagt”, legt Stella uit.

Stella zegt dat de problemen van Ricciardo al snel in beeld kwamen bij het team. McLaren heeft daarop een speciaal simulatorprogramma opgesteld voor de goedlachse Australiër, maar de snelle aanpassingen aan de auto bleven uit. In het begin leek het zijn vruchten af te werpen, maar in Groot-Brittannië en Hongarije was hij weer een stuk langzamer dan Norris. “Ik vergelijk het graag met een muzikant. Je kunt een gitarist precies uitleggen hoe hij zijn instrument moet gebruiken. Maar het duurt lang voordat hij zijn eerste concert kan geven. De vooruitgang is langzaam te zien na urenlang oefenen”, aldus Stella.

