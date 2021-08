Tom Coronel steekt zijn mening nooit onder stoelen of banken en doet dat ook niet in de flop 5 die hij opstelt voor FORMULE 1. Vooral grote namen als Daniel Ricciardo, Kimi Räikkönen en zelfs het voltallige team van Ferrari vallen hem tegen. “Ricciardo is een mooie marketingjongen, maar geen killer.”

Lees ook: De top 5 van Tom Coronel: ‘Max en Lewis brengen samen het niveau omhoog’

Nikita Mazepin

Tom Coronel: “Mazespinnetje! Dat is een duidelijke, dus laat ik deze eerst maar even snel inkoppen.”

Ferrari

“Ferrari vind ik dit jaar in het algemeen een megaflopper – als team. Ze blijven hangen. Waarom kunnen ze in godsnaam niet aanhaken? Dan zeggen ze: ‘ja, maar ze zijn er bijna’. Nee jongens: Ferrari hoort races te winnen. Als Mercedes het kan, waarom Ferrari dan niet? Je kunt het Carlos Sainz en Charles Leclerc niet aanrekenen, daarom noem ik Ferrari ook als team. Misschien is dit ook wel mijn eigen frustratie, want ik wil graag een Ferrari vooraan zien. Dat maakt het kampioenschap interessanter. Want nu vechten er maar twee teams vooraan, en ook maar twee rijders. Met Ferrari erbij, zou je minstens drie of vier rijders hebben die voor pole gaan. Daar baal ik ook een beetje van.”

Sergio Pérez

“Hoort zeker in dit lijstje. Oké, hij heeft een race gewonnen, maar op het moment dat ie een goede auto heeft, doet ie het niet. Hij is bij Red Bull binnengekomen om Max in de nek te hijgen, want dat is altijd goed. Hij hoort Max daarnaast ook rugdekking te geven, maar dat heeft hij allebei nog niet gedaan. Oké, één race misschien, maar dit is een jongen met heel veel ervaring die nota bene een race heeft gewonnen voor Racing Point, waar hij moest opzouten nadat hij een race had gewonnen. Dan verwacht ik meer van hem. Heel veel meer zelfs.”

Lees ook: Newey: ‘Pijnlijke laatste twee races laten zien hoe snel alles kan veranderen’

Daniel Ricciardo

“Het is te overduidelijk om Ricciardo niet te noemen. Het verschil met Lando Norris is echt te groot. Het allermooiste vond ik nog wel dat hij het na Monaco zelf toegaf: ‘Norris doet dingen met die auto die ik niet kan’. Als je dat roept, is het eigenlijk al klaar. Ik zie het hem ook niet rechttrekken bij McLaren. Weet je, het is het nét niet. Dat net die laatste twee tienden uit het dashboard vreten – wat Lewis en Max wel doen – dat heeft hij niet. Voor mij was het eigenlijk al wel duidelijk toen hij in 2019 naar Renault ging. Toen dacht ik al: daar gaat het racehart, de belofte en het talent. Want als je voor een topteam kan rijden als tweede rijder is dat altijd beter dan eerste rijder zijn bij een subtopteam. Hij ging voor het geld. En zodra je die beslissing maakt, weet je van jezelf dat het niet gaat lukken en je het niet kan. Een mooie marketingjongen, maar geen killer.”

Kimi Räikkönen

“Zonde! Ik vind hem doodbloeden. Kimi zorgt natuurlijk voor een topverhaal en topradio’s, maar hij kan niet meer opvallen. En als dat niet meer kan, moet je plaatsmaken voor de nieuwe helden. Hij klonk er tien jaar geleden overigens ook al wel klaar mee, maar het grappige is wel dat hij een serieus vet racehart heeft en echt wel beseft dat hij een lucky motherfucker is dat hij nog steeds Formule 1 rijdt. Want daarna vallen ze allemaal in zo’n groot gat, want er is eigenlijk niks na de Formule 1.”

In FORMULE 1 nr. 10 lees je alles over de titelstrijd tussen Mercedes en Red Bull én maakt Olav Mol het tussenrapport op. FORMULE 1 nr. 10 ligt nu in de winkel en bij abonnees op de mat. Klik hier om het nieuwe magazine te bestellen! Gebruik code GRATIS voor gratis verzending.