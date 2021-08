Red Bulls technisch directeur Adrian Newey omschrijft de laatste twee races als ‘vrij pijnlijk’ voor het team van de energiedrankfabrikant. “Het laat wel zien hoe snel alles kan veranderen.”

Daarvoor, zo blikt hij terug in de Talking Bull-podcast, raakte Red Bull namelijk de zogenaamde ‘sweet spot‘ met vier zeges op rij. “Dat we daarna twee keer op rij werden uitgeschakeld in de race en bijna geen punten pakten”, doelt hij op Engeland en Hongarije, “was pijnlijk.”

“Dat laat ook wel zien hoe snel alles kan veranderen”, vervolgt Newey. Want zeker na de tweede race in Oostenrijk, die Max Verstappen won, zag het er namelijk goed uit. “Toen hadden we een aardige voorsprong in het WK. Nu staan we wat achter. Zo close is de titelstrijd nu gewoon.”

Stierenstal kent klappen van de zweep

Hoewel Newey erkent dat er aardig wat druk bij de titelstrijd komt kijken, prijst hij de stabiliteit bij Red Bull én wat het personeelsbestand betreft. Red Bull kent het klappen van de zweep ook wel. “We vochten in 2009 voor het eerst om een titel, al wonnen we die niet, maar hadden ook felle titelduels in 2010 en 2012. Dat heeft ons gevormd.”

Het team krijgt het in de rest van 2021 nog wel flink voor de kiezen, weet Newey, met veel races te gaan en veel werk op de fabriek. De grootste uitdaging daarbij, zegt hij, is het afwegen van het doorontwikkelen van de huidige auto met het werk aan de compleet nieuwe generatie Formule 1-bolide voor 2022.

