Red Bull-teambaas Christian Horner is niet van plan om de titelstrijd op te geven na twee teleurstellende weekenden. De Brit zegt dat zijn team nu gaat genieten van een welverdiende vakantie, om daarna ‘strijdend terug te keren’ voor de tweede seizoenshelft.

Red Bull kent een enerverend seizoen waarin het Mercedes echt onder druk heeft gezet. Na de Grand Prix van Monaco nam Max Verstappen zelfs voor het eerst de leiding in het wereldkampioenschap over van Lewis Hamilton. Sindsdien bouwde de Nederlander zijn voorsprong uit, totdat een uitvalbeurt in Silverstone na een crash met Hamilton en schade in Hongarije dat beeld compleet veranderde. Nu kijkt Verstappen als nummer twee tegen een achterstand van acht punten aan en dus moet Red Bull weer jagen op Mercedes. Dat is ook precies het plan van teambaas Christian Horner.

Foto: Peter van Egmond

“We hebben zes races gewonnen in het eerste halfjaar”, blikt Horner terug. “De races waar we geen punten pakten, Azerbeidzjan en Silverstone, daar kon Verstappen niks aan doen. Het geluk zal veranderen. Gedurende een seizoen zal dat in evenwicht gebracht worden en ik kijk uit naar de tweede helft van het seizoen.”

“Het hele team is wel toe aan een welverdiende vakantie en de coureurs zullen ook flink wat vrije tijd krijgen”, vervolgt Horner. “Geloof mij, we zullen strijdend terugkeren in de tweede seizoenshelft van het kampioenschap, dus dat wordt interessant”, aldus de strijdlustige teambaas.

Red Bull-adviseur Helmut Marko geeft toe dat het ‘niet eenvoudig wordt’ om Mercedes na de zomerstop te kloppen. Tegelijkertijd zit Red Bull zeker niet bij de pakken neer. “Wij hebben ook nog dingen in de pijplijn zitten”, doelt Marko op updates. Sterker nog: “We gaan er alles aan doen om de titel te winnen.”

