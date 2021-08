Mercedes durft na de afgelopen twee Grands Prix wel te concluderen dat de updates die het in Silverstone heeft gebracht, goed werken. Voor de rest van het jaar heeft het, naar eigen zeggen, ‘alleen nog maar kleine dingen’. Rivaal Red Bull zit ondertussen niet stil in de ontwikkelingswedloop, maar weet: “Hun updates hebben Mercedes een stuk sneller gemaakt.”

Mercedes won de Grote Prijs van Engeland en Lewis Hamilton nam de leiding in het kampioenschap in Hongarije weer over – al was Red Bulls Max Verstappen in beide races feitelijk vroeg uitgeschakeld. In Engeland natuurlijk door zijn botsing met Mercedes’ Lewis Hamilton. In Hongarije reed hij na de door Hamiltons Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas veroorzaakte startbotsing aangeslagen rond. Met ‘een halve auto’ wist hij met veel moeite nog naar de tiende plek aan de streep te rijden.

Op de Hongaarse Hungaroring was Mercedes in de kwalificatie echter wel duidelijk een stukje sneller dan Red Bull. Enigszins tot haar eigen verrassing, erkent head of trackside engineering Andrew Shovlin tegenover GPFans. “Al was dat natuurlijk een aangename verrassing.” Volgens Shovlin staat echter wel vast dat de Silverstone-updates Mercedes ‘wat welkome extra performance hebben gegeven’.

Zoals eerder aangekondigd is Mercedes niet van zins de rest van het jaar nog grote updates te brengen. De ‘Silverstone-update’ was zelfs de laatste omvangrijke upgrade, stelt Shovlin. “We hebben hierna alleen nog maar wat kleine dingen”, vertelt hij.

Red Bull zit niet stil

Dat Mercedes met haar recente updates een stap heeft gezet, is ook rivaal Red Bull niet ontgaan. “Die update, waarvan teambaas Toto Wolff zei dat ie niet zou komen, heeft ze een stuk sneller gemaakt”, erkent Helmut Marko tegenover F1-Insider.

Marko draait er daarom tegenover de Duitse publicatie ook niet omheen dat het ‘niet eenvoudig wordt’ om Mercedes na de zomerstop te kloppen. Tegelijkertijd zit Red Bull zeker niet bij de pakken neer. “Wij hebben ook nog dingen in de pijplijn zitten”, doelt Marko op updates. Sterker nog: “We gaan er alles aan doen om de titel te winnen.”

In beeld: de schade die Verstappen hinderde in Hongarije

