Het kwam tijdens de Grand Prix van Hongarije niet duidelijk in beeld: de schade aan de Red Bull van Max Verstappen na de tik van Lando Norris, die door Valtteri Bottas omver werd gekegeld. Op foto’s van Peter van Egmond is de schade wél duidelijk te zien.

Verstappen liep grote schade aan de rechterkant op door de tik die Bottas door zijn verremming uitdeelde aan Norris, die vervolgens tegen Verstappen knalde. Tijdens de onderbreking voor opruimwerkzaamheden kwam de schade aan de Red Bull wel kort in beeld, maar heel duidelijk was dat niet. De Nederlander reed daarna ‘gewoon’ de race uit, al was dat met enorme schade.

Op de foto’s van Peter van Egmond hieronder is die schade goed te zien, zeker in vergelijking met een foto van hoe de rechterzijde van de Red Bull er normaliter uit hoort te zien. De bargeboard is verdwenen en er is ook een groot gat in de vloer geslagen. Laten dat nou twee onderdelen zijn die voor een groot deel van de downforce van zo’n bolide zorgen. Op een bochtig circuit als de Hungaroring is er dan ook geen beginnen meer aan. Toch reed Verstappen, met wat duct tape, door in de hoop nog een puntje mee naar huis te nemen, waar hij in slaagde. Dat worden er twee als de diskwalificatie van Sebastian Vettel blijft staan.

Foto: Peter van Egmond

Foto: Peter van Egmond

Ter vergelijking: zo hoort de bargeboard eruit te zien. Foto: BSR Agency

Ook op sociale media verscheen er beeld van de schade aan de auto, dit keer van bovenaf. Dan is de schade die Verstappen hinderde in Hongarije meteen duidelijk. Dat verklaart ook de enorme onbalans die Verstappen voelde. Dat Verstappen met ‘een halve auto’ doorreed was dus bijna letterlijk te nemen.

“Ik had zoveel schade, ik kon daar niets mee doen. Ik had alleen maar onderstuur en overstuur”, vertelde Verstappen na afloop van de race.

Foto: @lodupin