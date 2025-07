Carlos Sainz blikt terug op zijn tijd als teamgenoot van Max Verstappen bij Toro Rosso. Hoewel adviseur Helmut Marko de sfeer tussen de twee binnen het Red Bull-juniorteam als ‘giftig’ bestempelde, was het voor de Spanjaard zelf niet zo moeilijk om naast de inmiddels viervoudig wereldkampioen te rijden. ‘Ik neem het graag tegen de besten op’, onthult Sainz dat het zijn van Verstappens teamgenoot juist motiverend werkte.

Carlos Sainz begon zijn Formule 1-carrière gelijktijdig met Max Verstappen bij Toro Rosso. De twee coureurs zouden teamgenoten blijven, totdat de Nederlander promoveerde naar Red Bull tijdens de Spaanse Grand Prix 2016. Sinds Sainz zijn onder meer Daniel Ricciardo, Alexander Albon, Pierre Gasly, Sergio Pérez en Liam Lawson de teamgenoten van Verstappen geweest, en stuk voor stuk schoten de coureurs tekort naast de inmiddels viervoudig wereldkampioen.

Hoe kan het dat zoveel coureurs worstelen als teamgenoot van Verstappen? Volgens Sainz had hij er zelf niet zo heel veel moeite mee. “Ik kan alleen maar zeggen dat toen ik teamgenoot van Max was, het niet zo moeilijk voor me was”, vertelt de Spanjaard openhartig in de High Performance-podcast. “Ik was natuurlijk verbaasd over hoe snel hij was en wat een ongelooflijke coureur hij is. Hij is waarschijnlijk, of wordt, een van de grootste aller tijden in de geschiedenis, als hij dat al niet is.”

Motiverend

Voor Sainz werkte de prestaties van zijn getalenteerde teamgenoot juist motiverend. “Ik ben de teamgenoot geweest van Charles (Leclerc, red.), Lando (Norris, red.), Nico Hülkenberg. Hele snelle jongens en waarschijnlijk de beste in de sport”, vervolgt de Madrileen. “En nu Alex (Albon, red.), ook zo ongelooflijk snel. Ik wil het nog steeds tegen de besten opnemen. Ik heb niet zoiets van nee, ik wil het niet. Ik weet dat ik het aankan en ik weet dat ik in het verleden succesvol ben geweest.”

Volgens adviseur Helmut Marko zat Sainz in zijn Toro Rosso-tijd ‘bijna op hetzelfde niveau als Verstappen’. “De sfeer tussen de twee bij Toro Rosso was behoorlijk giftig”, vertelt Marko wel tegen Marca. Sainz geeft toe dat hij in zijn eerste jaar in de Formule 1 inderdaad een gezonde rivaliteit had met Verstappen, maar ondertussen goed met de wereldkampioen kan opschieten. “Als dat de reden is, begrijp ik niet waarom ze me niet naast Max willen, want ik denk dat we een heel sterk duo zouden zijn in de Formule 1”, sluit de Spanjaard af.

