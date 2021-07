Waren de updates van Mercedes in Silverstone dan toch niet de laatste van het seizoen? Technisch directeur James Allison laat uitschijnen van niet. “Maar de updates in Silverstone waren wel het laatste grote pakket dat we dit jaar zullen brengen.”

Toto Wolff verklaarde in Oostenrijk dat Mercedes in Silverstone de laatste updates aan de W12 introduceerde. Chief technical officer James Allison corrigeerde hem echter meteen: er is nog wel wat onderweg, zei de Britse ingenieur. Ondertussen heeft Allison meer uitleg gegeven bij het update-programma van Mercedes.

“Na Silverstone waren we behoorlijk tevreden over de upgrades”, vertelt Allison aan Crash.net. “Of er nog meer komt? Misschien hier en daar, maar de updates in Silverstone waren wel het laatste grote pakket dat we dit jaar zullen brengen”, legt de Brit uit.

“Er zullen hier en daar wel wat dingetjes zijn,” vervolgt Allison, “waar we zien dat we wat performance kunnen brengen zonder ons af te leiden van de grote inspanning die de auto van volgend jaar nu vraagt”, aldus de Chief technical officer.

