Jenson Button, de wereldkampioen van 2009, rekent erop dat we na de clash in Silverstone nog wel meer spijkerharde duels tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton gaan zien. “Het wordt de komende races gewoon een bokswedstrijd.”

Dat vertelt Button bij Sky Sports F1, waar de vijftienvoudig Grand Prix-winnaar tegenwoordig analist is. “Het gaat vanaf nu echt een felle strijd worden”, verwacht Button na de clash in Copse. “Dat is goed voor ons als kijkers, maar ik weet niet of het ook goed voor Hamilton en Verstappen is!”

“De emoties lopen hoog op”, weet Button. “Dit zijn twee van de beste coureurs die ooit in de Formule 1 hebben gereden en het wordt de komende races gewoon een bokswedstrijd.” Button hoopt daarbij wel dat alles er fair en goed aan toegaat. Net zoals hij hoopt dat Verstappen en Hamilton het voorval straks hebben uitgesproken.

“Dat vind ik belangrijk, dat ze begrijpen wat er is gebeurd, het bespreken en achter zich laten. Dan kunnen ze vanaf nu namelijk keihard vechten zoals het hoort.” Het incident is voor Verstappens team Red Bull overigens nog geen uitgemaakte zaak. Red Bull beraadt zich volgens teambaas Christian Horner nog altijd op vervolgstappen. Zo kan het als het nieuw bewijs vindt naar de stewards gaan om het incident opnieuw te laten beoordelen.

