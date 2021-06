Jenson Button sluit niet uit dat 2021 voor Max Verstappen en Red Bull behalve de eerste ook gelijk de laatste kans is om samen voor de titel te vechten.

Dat vertelt Button, de wereldkampioen van 2009, de Britse krant Express. Na jaren waarin Verstappen en Red Bull weliswaar races wonnen, maar een bijrol speelden aan het WK, staan ze na zeven races in 2021 bovenaan. “Het zou voor Verstappen en Red Bull echter wel eens de laatste kans – of de eerste en de laatste kans – kunnen zijn om samen kampioen te worden”, denkt Button. “Want wie weet wat er gebeurt als ze straks de Honda-motoren overnemen?”

Button doelt daarmee natuurlijk op het feit dat Red Bulls motorleverancier Honda zich na dit seizoen terugtrekt. Red Bull neemt het motorproject dan over, met een eigen motorafdeling die het momenteel aan het opzetten is. Als ‘afscheidscadeau’ levert Honda Red Bull dan nog wel een nieuwe motor voor 2022 – als de motorontwikkeling wordt bevroren – maar Red Bull moet het daarna dus zelf rooien. Iets waar Button blijkbaar enige twijfel bij heeft.

Wat de titelstrijd van dit jaar betreft, is Button echter dolenthousiast. “Het is zo’n cool kampioenschap en de strijd is zo mooi, dat het er bijna niet meer toe doet wie er wint. Als Lewis Hamilton zijn achtste titel wint, is dat geweldig en welverdiend. Weet Verstappen hem te verslaan – wow – dat zou dan echt een geweldige prestatie zijn op het moment dat de Formule 1 in 2022 een nieuw tijdperk ingaat”, doelt Button op de regelrevolutie voor volgend jaar.

