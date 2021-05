Jenson Button denkt dat Max Verstappen de meest getalenteerde coureur in de geschiedenis van de Formule 1 is. Dat wil echter niet zeggen dat de wereldkampioen van 2009 hem ook ziet als de meest complete. “Als je de ervaring meetelt, is Lewis Hamilton de meest complete coureur.”

Max Verstappen en Lewis Hamilton zijn dit jaar verwikkelt in een spannend gevecht om de titel. Na vier races leidt de Brit met 98 punten, Verstappen heeft 80 punten verzamelt. Door de directe strijd tussen de Mercedes- en Red Bull-rijder laait ook de discussie over de beste coureur weer op.

Sky Sports-analist Jenson Button deelde in Barcelona zijn mening over het tweetal. “Als je naar de pure aanleg kijkt, dan is Max Verstappen waarschijnlijk de meest getalenteerde coureur van allemaal. Ik weet dat veel mensen het niet met mij eens zullen zijn, maar goed, dit is gewoon mijn mening”, wordt Button geciteerd door Motorsport.com.

Button noemt de Nederlander zelfs de meest getalenteerde coureur ooit in de Formule 1. De meest complete is Verstappen volgens de Sky Sports-analist echter niet. “De meest complete coureur, als je de ervaring meetelt en de manier waarop hij de races aanpakt, is Lewis Hamilton. Maar qua puur talent kom ik toch echt bij Max uit”, herhaalt de wereldkampioen van 2009.

