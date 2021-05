Berusting bij Red Bull. Teambaas Christian Horner ontkomt er ook niet aan, Lewis Hamilton en Mercedes waren vandaag op Circuit de Catanlunya simpelweg te goed. “Dat zij zo kort achter ons konden volgen, zei alles.”

Er ontvouwde zich uiteindelijk hetzelfde scenario als twee jaar geleden in Hongarije, ook toen kon Hamilton zich een stop veroorloven om vervolgens de jacht op Verstappen te openen. “We konden ze niet verslaan om eerlijk te zijn. Petje af voor Lewis. Dat zij zo kort achter ons konden volgen, zei alles”, aldus Horner tegen Sky Sports.

Horner had de doodsteek eigenlijk al eerder verwacht. “We waren eigenlijk verrast dat ze niet eerder voor de undercut gingen, we behielden daardoor de leiding maar als het veld vervolgens uitspreidt, krijgt Lewis een gratis stop. Toen probeerden we de leiding te behouden.”

Het enige wat er voor Verstappen restte, was de snelste ronde. “Het is niet een leuke positie om in te zitten maar het was de enige reactie die we konden doen.” Horner had nog wel complimenten voor zijn pupil en zijn eerste ronde in het bijzonder. “Bocht 1 was mega. Verstappen was volledig opgeladen, dat was Max ten voeten uit en hij ging er gewoon voor. Hij positioneerde zich heel goed.”

Enige smet op de race was de matige stop van Verstappen, met 4.2 niet des Red Bulls. “We waren ons aan het klaarmaken voor de stop en kwam Max er al aan, we hadden hem nog niet binnengeroepen. Het tijdverlies is dankzij de snelle reactie aan de pitmuur en de pitcrew beperkt gebleven. Ik had gedacht dat Mercedes daarna meteen binnen zou komen maar dat deden ze niet. Zij waren uiteindelijk gewoon sneller, hadden niet de slijtage die wij hadden en waren in staat om dicht op ons te blijven.”