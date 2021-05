Een lange tijd leek Max Verstappen zijn honderdste race in de Red Bull-kleuren te bekronen met een zege, maar dankzij een strategische meesterzet van Mercedes heeft Lewis Hamilton zijn derde zege van het seizoen gepakt in Spanje. Verstappen haalde Hamilton bij de start in, maar met slechts zes ronden te gaan werd de Nederlander ingehaald door de opstormende Brit. Valtteri Bottas mocht opnieuw als derde mee naar het podium.

Het Spaanse zonnetje is zondag ingeruild voor een flink wolkendek, waardoor de asfalttemperaturen flink lager zijn op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Voor de start van de race merkt Hamilton op dat er op de gridplek voor de nummer twee, Verstappen dus, veel rubber ligt. Dat zorgt niet voor een betere start voor de Nederlander, maar met een agressieve move pakt hij in de eerste bocht de leiding. Hij gooit zijn Red Bull naast de Mercedes van Hamilton, die het zekere voor het onzekere kiest en ruimte gunt aan Verstappen.

Achter de twee titelkandidaten is het Charles Leclerc die op Alonso-achtige wijze in bocht 3 Valtteri Bottas buitenom inhaalt. Voor Esteban Ocon verloopt de start niet zo soepel: de Fransman start als vijfde maar verliest die positie al snel aan Daniel Ricciardo en Sergio Pérez.

Verstappen zet zijn Red Bull brutaal naast de Mercedes van Hamilton. Foto: Motorsport Images

Pech voor Tsunoda

Op het circuit in Montmeló is het lastig om dicht achter andere auto’s te blijven, wat zich laat vertalen in flinke gaten binnen enkele ronden. Hamilton heeft een iets betere pace dan Verstappen, maar het gat blijft schommelen rond de seconde. Daarachter moet Leclerc al veel tijd toegeven waardoor ook Bottas de aansluiting verliest bij de titelkandidaten.

Na acht ronden krijgen ze dan toch de kans om weer aan te sluiten: vanwege motorproblemen voor Yuki Tsunoda, die toch al een desastreus weekend heeft in Spanje, staat er een Alpha Tauri op de baan en dus komt de safetycar op de baan. In de pits volgt er pech voor Antonio Giovinazzi. Het team heeft mediumbanden klaarstaan voor de Italiaan, maar eentje daarvan blijkt leeg en dus moet er plots een andere bandenset gepakt worden.

Foto: Motorsport Images

Meesterzet Mercedes levert Hamilton zege op

Bij de herstart verandert er weinig aan de volgorde en ook het beeld vooraan blijft hetzelfde: Hamilton rijdt een prima pace, maar kan niet veel dichter bij Verstappen komen. Na een aantal ronden weet Hamilton in de DRS-zone te komen en zet hij de Nederlander onder druk. Hij duikt in ronde 25 meteen de pits in. De pitstop van Red Bull laat wat te wensen over: met 4,2 seconden is deze traag te noemen, maar kostbaar wordt dat niet. Hamilton besluit juist langer door te gaan op de zachte band en verliest daardoor flink wat tijd op Verstappen.

Dat gat van ruim vijf seconden rijdt de zevenvoudig wereldkampion op de mediums echter al snel dicht. Hij heeft op de gele band een betere pace dan Verstappen, maar tot een inhaalactie komt het niet. Mercedes gooit het dan over een heel andere boeg: in ronde 43 maakt Hamilton een tweede pitstop en rijdt de race uit op een ouder setje mediums.

Hamilton kon dankzij de meesterzet van Mercedes de zege pakken in Spanje. Foto: Motorsport Images

Dat lijkt een goede zet te zijn geweest van Mercedes: met stappen van seconden rijdt Hamilton terug richting Verstappen, die op de boordradio al laat weten te betwijfelen of ze het tot het einde van de race redden. Bottas krijgt dan de opdracht om Hamilton voorbij te laten, maar doet dat met meer tegenwerking dan normaal.

Met slechts zes ronden te gaan haalt Hamilton Verstappen dan eindelijk in bij het ingaan van bocht 1. Red Bull besluit dan om voor de snelste raceronde te gaan met Verstappen en slaagt daar, in tegenstelling tot in Portugal, ook in. Hamilton pakt de volle 25 punten, Verstappen houdt de schade beperkt door 19 punten mee te nemen uit Spanje. Bottas kan opnieuw als derde mee naar het podium. Leclerc, Pérez, Ricciardo, Sainz, Norris en Ocon sluiten aan in de top-negen.

Voor dat laatste puntje is er nog een vermakelijk gevecht. Lance Stroll, Pierre Gasly, Fernando Alonso en Kimi Räikkönen maken het spannend, maar het is Gasly die er met dat laatste puntje aan de haal gaat. Thuisheld Alonso valt plots hard terug tot de zeventiende plaats.