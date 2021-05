Het realisme overheerst bij Max Verstappen na zijn tweede plek in de Grand Prix van Spanje: “Ik zag het al aankomen”, zegt hij over hoe Lewis Hamilton hem in de slotfase de zege afhandig maakte.

Verstappen had Hamilton zelf eerder in de GP van Spanje nog van de koppositie beroofd. De Nederlander zag zijn kans bij de start schoon in bocht één en dook binnendoor bij de polesitter. Verstappen en Hamilton raakten elkaar nét niet, met de Red Bull-rijder die daarna in de eerste stint op kop lag.

Verstappen ging ook eerder naar de pits dan Hamilton, die hem flink opjoeg, maar kwam na de stop van de Brit weer terug op kop. Hamilton ging daarna wellicht vroeger dan gedacht voor een tweede stop, terwijl Verstappen doorreed. Red Bull wilde voor een éénstopper gaan, gezien Hamiltons enorm indrukwekkende tempo op de medium-banden.

Uiteindelijk was Verstappen daardoor kansloos. Hamilton hengelde hem soms met meer dan anderhalve seconde per ronde binnen, tot hij hem in ronde 60 van de 66 met DRS passeerde. “In zekere zin zag ik het wel aankomen”, erkent Verstappen. “Ze waren gewoon veel sneller op de mediums. We konden er niet veel aan doen.”

Lees ook: Hamilton wint GP Spanje dankzij meesterzet Mercedes, Verstappen tweede

‘We zijn trager dan Mercedes’

Mercedes was vorige week, in Portugal, ook al sneller op het hardere rubber. Verstappen maakte eenmaal op P2 nog wel een tweede stop en haalde het bonuspunt voor de snelste ronde op, maar was eerder gewoon strategisch schaak gezet door Mercedes. “Ik weet ook niet of een eerdere tweede stop ons zou hebben geholpen.”

Als je op kop rijdt, vertelt Verstappen, is het met oog op verkeer en achter rivalen terechtkomen rondom pitstops ook niet per se makkelijk, haalt hij aan. “Het is gewoon veel makkelijker als je een uitgesproken snelheidsvoordeel hebt”, weet Verstappen, die ook geen rugdekking had van teamgenoot Sergio Pérez.

Volgens Verstappen laat de tweede plek ‘wel zien dat we niet staan waar we willen staan’. “We moeten hard pushen om Mercedes bij te halen, want momenteel zijn we trager”, draait hij daar niet omheen na een GP van Spanje waarna het realisme overheerst.

Lees ook: Brundle: ‘Verstappen zal zich niet goed voelen bij Mercedes’ toegenomen tempo’