Lewis Hamilton is het niet eens met concurrent Max Verstappen. De Nederlandse kampioen claimde eerder dat hij het liefst met een grote voorsprong wint: “Ik vind het veel leuker als ik weet dat we met afstand de beste zijn”, aldus de Red Bull-coureur. Hamilton spreekt Verstappen tegen en beweert dat vooraan rijden juist ontzettend saai is: “Dat kun je geen racen noemen”, zei de Brit.

Onlangs vroeg Performance People de zevenvoudig wereldkampioen naar zijn laatste paar seizoenen in de Formule 1. Lewis Hamilton won na een dominante periode van ruim vier jaar opeens geen races meer; twee jaar lang worstelde Mercedes met de nieuwe reglementen. In het huidige seizoen heeft Hamilton meerdere keren kunnen proeven van de winst. De Engelsman is verheugd dat hij er tegenwoordig echt voor moet vechten.

‘Het is zo saai’

“Oh God, het is zo ontzettend saai,” zei de 39-jarige coureur over zijn dominante periode in de sport. “Starten vanaf poleposition en dan de hele race aan de leiding blijven, dat is echt saai vergeleken met vechten en racen in het achterveld. Ik zou vooraan rijden niet eens racen willen noemen, het lijkt meer op een testdag of iets dergelijks.”

Volgens Hamilton betekende zijn dominantie vooral een gat slaan naar de rest van de coureurs. “Je vecht alleen maar tegen het tijdsverschil”, legde hij uit. “Mentaal kun je je nog inbeelden dat je een auto voor je hebt waar je tegen racet – dan ga je tenminste nog iets achterna.” Waar regerend wereldkampioen Max Verstappen eerder dit jaar beweerde dat hij geen behoefte heeft aan een goed gevecht, kan Hamilton een beetje uitdaging wel waarderen.

“Het is zo anders als je één of meerdere auto’s voor je hebt op een circuit waar je ook echt kan inhalen”, vervolgde hij. “Verschillende lijnen proberen te ontdekken, de banden gebruiken, rekening houden met de wind, al die dingen. Als je dan eindelijk in gevecht komt met iemand, dat is echt het beste. Dan wordt je als coureur pas echt beloond.”

