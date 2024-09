Nico Rosberg waarschuwt George Russell en Andrea Kimi Antonelli dat hun toekomst bij Mercedes nog niet veilig is, ook al heeft het team de coureurs voor hun line-up in 2025 bevestigd. De voormalig Mercedes-coureur denkt dat één van de twee wel eens in 2026 vervangen kan worden door Max Verstappen, mochten de problemen bij Red Bull aanhouden.

Mercedes bevestigde in Monza dat Formule 2-coureur Andrea Kimi Antonelli in 2025 Lewis Hamilton opvolgt bij de Duitse renstal. De geruchten rondom de nabije toekomst van Mercedes zijn daardoor gaan liggen, maar volgens voormalig Mercedes-coureur Nico Rosberg kan met name George Russell nog niet op zijn lauweren rusten.

“George is helemaal niet veilig, want Toto wil Max nog steeds”, vertelt Rosberg aan Sky Sports. “Hij zal het opnieuw proberen voor 2026, want ‘opgeven’ komt niet voor in het vocabulaire van Toto. Als Max beschikbaar komt, en ik denk dat het een mogelijkheid is, dan is het volgend jaar een shootout tussen George en Kimi.”

Druk op Russell

Hoewel Verstappen nog tot en met 2028 onder contract staat bij Red Bull, kan de aanhoudende prestatiedip van het team volgens Rosberg de Nederlander wel eens in de armen van Wolff drijven. Dat zou met name voor Russell slecht nieuws zijn. “De druk op George is groot, want hij heeft alles te verliezen. Hij zou intern bij het team voorop moeten lopen, want Kimi is achttien en hij is helemaal nieuw en zit in een situatie vol druk. Het is dus geen gemakkelijke situatie voor George”, besluit Rosberg.

