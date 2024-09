Mercedes-teambaas Toto Wolff is – net als velen – verbaasd over de plotselinge vormdip van Red Bull. Max Verstappen leek lange tijd het kampioenschap te domineren, maar sinds de GP van Spanje laat zijn team te wensen over. Terwijl er twee kampioenschappen op het spel staan voor Red Bull, wil Wolff benadrukken dat hun naaste rivalen zich niet zomaar gewonnen geven.

Toto Wolff uitte na de GP van Italië zijn verbazing over de recente prestaties van Red Bull. Volgens Wolff verkeert het team, dat het seizoen zo dominant begon, in een behoorlijke vormdip. “Het is echt raar,” reageerde de Oostenrijker. “Natuurlijk zit ik er niet bovenop, maar dit is niet het Red Bull dat we aan het begin van het jaar zagen – dominant.”

De Mercedes-topman denkt dat het team op Max Verstappen vertrouwt om het seizoen te redden. “Verstappen kan met zijn talent wat punten goedmaken, maar vooralsnog lijkt het, afgaand op de resultaten, niet goed te gaan,” aldus Wolff. “Monza was waarschijnlijk een van de slechtste races die we in jaren hebben gezien,” merkte hij op. “Red Bull had nul snelheid.” Max Verstappen en teamgenoot Sergio Pérez kwamen respectievelijk als zesde en achtste over de streep.

‘Je kunt ze niet afschrijven’

“Wij hebben ook twee jaar gehad waarin niets werkte, en hetzelfde gold voor Ferrari een paar races geleden,” voegde de Oostenrijker eraan toe. “Dus ik denk niet dat je ze kunt afschrijven. Ze zijn een formidabel team en ik ben er zeker van dat er weer betere races komen.” Toch denkt Toto Wolff dat Red Bull de constructeurstitel kan vergeten. “McLaren is nu duidelijk de favoriet in het kampioenschap. Ze hebben twee coureurs die punten scoren en ik wed dat Red Bull dat aan het begin van het jaar niet had verwacht.”

Toch was het in Monza noch Red Bull noch McLaren die er met de winst vandoor ging. Ferrari’s Charles Leclerc bewees zich de snelste in het bijzijn van de uitzinnige tifosi. “Dat is gewoon geweldig voor de Formule 1, het is echt rock-‘n-roll,” reageerde Toto Wolff. “Het laat ook zien wat er mogelijk is. Ferrari had een paar echt slechte weekenden en kwam toen opeens tot leven. Deze schommelingen tussen de vier topteams zijn geweldig nieuws voor de fans en geweldig nieuws voor de sport. Er zijn letterlijk zeven of acht auto’s die kunnen strijden voor een podium!”

