De Formule 1 overweegt plannen om aan het einde van het seizoen een korte wedstrijd te organiseren voor alle jonge (test)coureurs die gedurende het jaar alleen vrije trainingen hebben mogen rijden. Zo krijgen ze de kans om hun talenten ook in de context van een wedstrijd te ontwikkelen. De teambazen zijn enthousiast over een potentiële ‘rookie-race’.

Tijdens een speciale persconferentie in aanloop naar de GP van Italië werden de plannen voor een rookie-race aan enkele teambazen voorgelegd. Toto Wolff van Mercedes reageerde verheugd op het voorstel. “We hebben het al kunnen bespreken binnen de Formule 1-commissie,” zei hij. “Ik denk dat we er allemaal naar streven om jonge coureurs meer kansen te geven.”

Volgens Wolff biedt een rookie-race de gelegenheid om jonge coureurs beter klaar te stomen voor de koningsklasse. “Als je hen tijdens een regulier raceweekend laat rijden, beïnvloedt dat de prestaties van de hoofdcoureurs,” legde de Oostenrijker uit. “De uitslag kan anders uitpakken, wat behoorlijk schadelijk kan zijn wanneer je voor het kampioenschap strijdt. Een speciale rookie-race is de enige manier om hen een volledig raceweekend te laten doorlopen, waarbij ze de auto tot het uiterste kunnen .”

‘Krijgen niet voldoende kilometers’

Ferrari-teambaas Fred Vasseur sprak ook zijn steun uit voor het idee, maar benadrukte wel dat er een aantal logistieke uitdagingen zijn. “Met de huidige regelgeving en de drie testdagen die je tijdens de winter hebt, kunnen we de rookies niet voldoende kilometers laten maken,” erkende de Fransman. “We zouden ze meer vrije trainingen kunnen geven, maar ze hebben het vaak al druk genoeg in de Formule 2.”

Volgens Vasseur kunnen de teams het zich ook niet altijd veroorloven om een rookie in de auto te zetten. “Tijdens de sprintweekenden kunnen we natuurlijk geen vrije training opgeven,” legde hij uit. “En op sommige circuits is het risico gewoon te groot; in Singapore, Monaco of Bakoe is de eerste vrije training veel te belangrijk voor ons. Daardoor blijven er maar weinig mogelijkheden over.”

“Een rookie-race zou een goede mogelijkheid zijn om hen een volledig weekend te geven,” besloot Vasseur. “Ze kunnen dan een keer ervaren hoe het is om een vrije training, een kwalificatie en een echte start te rijden. Het is niet eenvoudig om te organiseren, maar ik sta er wel achter.”

Formule 1-CEO Stefano Domenicali sprak in augustus al van een speciale rookie-race aan het einde van het seizoen – de teambazen zijn enthousiast over dit voorstel (Getty Images)

