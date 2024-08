De Formule 1 overweegt om een sprintrace voor rookies in te voeren. Het is een manier om jong talent meer kansen te gunnen om ervaring op het allerhoogste niveau op te doen. Stefano Domenicali, de Italiaanse CEO van de Formule 1, heeft de ambitieuze plannen bevestigd.

In de huidige situate krijgen jonge talentvolle (test)coureurs maar weinig tracktime. Volgens de regels moet nu nog ieder F1-team twee FP1-sessies tijdens het seizoen aan een beginnende coureur geven. Daarnaast moet men een rookie laten uirkomen tijdens de traditionele test na het seizoen in Abu Dhabi.

Domenicali ziet een sprintace voor jonge coureurs in Abu Dhabi wel zitten. Daar wordt momenteel over gesproken, zo bevestigde hij in Zandvoort tegenover Britse media. Het idee wordt later, indien succesvol, mogelijk verder uitgebreid. “We denken na over hoe we jonge mensen de kans kunnen geven om tijdens de Yas Marina-test te schitteren en ervaring op te doen. Niet alleen door tijdens de test te rijden, maar ook in een competitieve context”, aldus Domenicali.

‘Antonelli referentiepunt voor toekomst Mercedes’

Een rookie-coureur wordt in het F1-reglement gedefinieerd als een coureur die nog niet aan meer dan twee grands prix heeft deelgenomen. Zo komt Mercedes-talent Andrea Kimi Antonelli ook in aanmerking voor deelname. Hij maakt dit weekend voor de GP van Italië in Monza zijn debuut in de eerste vrije training. Zeer binnenkort – mogelijk of waarschijnlijk al in Monza- wordt hij aangekondigd als tweede rijder van Mercedes voor komend seizoen, naast George Russell.

Domenicali daarover: “Het is interessant om Antonelli te volgen. Hij is een 18-jarige jongen die niet alleen zijn debuut gaat maken in de Formule 1, maar nu al een referentiepunt is voor de toekomst van een team als Mercedes. Ik hoop dat Antonelli’s verhaal een verdere stimulans kan zijn voor andere Italiaanse jongeren.”

