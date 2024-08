Max Verstappen zit niet te wachten op een speciale sprintrace voor rookies. De Formule 1 overweegt plannen om aan het einde van een seizoen een korte wedstrijd te organiseren voor alle jonge (test)coureurs die gedurende het jaar alleen trainingen hebben mogen rijden. George Russell, directeur van de Drivers’ Association, is verheugd over de plannen, maar Verstappen ziet er het nut niet van in.

Het huidige voorstel is om na het laatste Grand Prix-weekend in Abu Dhabi een speciale sprintrace te organiseren voor rookies. De jonge talenten kunnen dan ervaren hoe het is om daadwerkelijk te racen met de huidige Formule 1-bolides. “We denken na over hoe we jonge mensen de kans kunnen geven om meer ervaring op te doen tijdens de testdagen op Yas Marina,” legde Formule 1-CEO Stefano Domenicali eerder uit. “Niet alleen door te testen, maar ook in een competitieve context.”

‘Werd in het diepe gegooid’

Mercedes-coureur George Russell, tevens directeur van de Grand Prix Drivers’ Association, is enthousiast over de plannen. “Om eerlijk te zijn, vind ik het eigenlijk wel een leuk idee,” reageerde hij in aanloop naar de Italiaanse GP. “Ik heb altijd gemengde gevoelens over de vrije trainingssessies voor rookies.” Talentvolle coureurs krijgen nu alleen de kans om vrije trainingen te rijden; Andrea Kimi Antonelli komt tijdens VT1 in Monza bijvoorbeeld in actie namens Mercedes.

“Tenzij je veel ervaring hebt met Formule 1-tests, zijn die trainingssessies heel, heel uitdagend,” voegde Russell eraan toe. “Ik herinner me mijn eerste VT1 met Force India in Sao Paulo in 2017. Toen had ik slechts twee testdagen achter de rug, en ik was nog nooit in Sao Paulo geweest; het voelde echt alsof ik in het diepe werd gegooid.”

Regerend wereldkampioen Max Verstappen is sceptisch over de plannen voor rookies. “Ik weet het niet,” reageerde hij. “Volgens mij is het enthousiasme na de laatste race wel een beetje verdwenen. Om dan op een dinsdag nog een wedstrijd te organiseren… Als je rookies meer kansen wilt geven, zet ze dan gewoon in de auto.”

