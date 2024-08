Lewis Hamilton heeft zijn vertrouwen uitgesproken in Andrea Kimi Antonelli als toekomstig stercoureur voor Mercedes. Tijdens een persmoment in Monza benadrukte de zevenvoudig wereldkampioen dat de getalenteerde Italiaan, die pas achttien jaar oud is, een veelbelovende toekomst tegemoet gaat. Antonelli komt dit weekend voor het eerst in actie tijdens een Grand Prix-weekend, tijdens een vrije training met Mercedes.

“Ik heb al eerder gezegd dat ik denk dat het team voor Antonelli moet kiezen,” vertelde Lewis Hamilton donderdag op een persconferentie. “Hij is een van die jonge, super getalenteerde coureurs die beginnen door te stromen naar de Formule 1. Mensen moeten vooral niet vergeten dat hij pas achttien jaar is – hij heeft nog een veelbelovende toekomst voor zich. Ik kan in ieder geval niet wachten om zijn ontwikkeling te volgen.”

De jonge talenten die langzaamaan doorbreken in de Formule 1 doen de Engelsman ook beseffen dat hij een jaartje ouder begint te worden. “Ik zag eerder vandaag een foto van ons samen, ik denk uit 2018,” zei Hamilton over zijn geschiedenis met Antonelli. “Hij was een van de gridkids en nu staat hij zelf ineens op de grid. Dan besef je wel hoe oud je bent,” lachte hij. Volgens Hamilton is Antonelli onderdeel van een nieuwe generatie coureurs die de toekomst van de sport gaan bepalen. Als de jonge Italiaan straks debuteert, is hij de derde rookie op de grid; Oliver Bearman en Jack Doohan wisten al eerder een plekje op de grid te bemachtigen.

Eerste vrije training

Op Monza krijgt Antonelli – die tot nu toe alleen testdagen in Formule 1-bolides heeft afgewerkt – de kans om ‘wat meer input te geven’ aan Mercedes. “Zijn jeugdige, frisse perspectief kan Mercedes’ ontwikkeling alleen maar helpen,” aldus Hamilton. “Maar het gaat er vooral om dat hij plezier heeft en ervan geniet. Hij heeft natuurlijk al voor ons getest, maar het zal de eerste keer zijn dat hij in deze auto rijdt. Gelukkig is die een stuk fijner dan het model van 2022,” grapte de oud-wereldkampioen.

Andrea Kimi Antonelli is sinds 2019 onderdeel van het opleidingsprogramma van Mercedes. Na een succesvol traject in de lagere raceklassen zette Toto Wolff hem dit jaar versneld in de Formule 2. Inmiddels heeft de coureur uit Bologna één sprintrace en één hoofdrace gewonnen. Sinds Lewis Hamilton heeft aangekondigd dat hij in 2025 naar Ferrari vertrekt, is Antonelli een van de grootste kanshebbers om hem te vervangen.

