Lewis Hamilton denkt dat de kans klein is dat Lando Norris Max Verstappen van de wereldtitel kan afhouden. Volgens de Brit maakt zijn landgenoot nog wel een hele kleine kans, maar dan moet Norris wel op zijn minst elke race winnen. De strijd tussen Hamiltons voormalige team McLaren en Red Bull belooft nog wel spannend te worden, aldus de Mercedes-coureur.

McLaren loopt dankzij de zege van Norris in Zandvoort nog maar dertig punten achter op Red Bull in het constructeurskampioenschap. Ook de andere coureurs valt de sterke vorm van de Britse renstal, en met name coureur Lando Norris, op. Lewis Hamilton denkt dat er zelfs nog een heel klein kansje is dat zijn landgenoot de titel uit de handen van Max Verstappen kan houden.

“Er zijn nog veel punten om te verdienen, dus het is niet onmogelijk”, vertelt de zevenvoudig wereldkampioen tijdens de persconferentie in Monza. “Max hoeft echter alleen nog maar tijdens elke race als tweede te eindigen en dan wint hij al, terwijl Lando elke race moet winnen en dan is het nog niet genoeg. Hij (Lando, red.) heeft daarom wel echt geluk nodig.”

‘Geweldig voor de hele sport’

Hoewel de titelkansen van Norris dus behoorlijk klein zijn, kan zijn team Red Bull nog wel verslaan. “McLaren kan wel de constructeurstitel winnen”, zegt ook Hamilton over zijn voormalig werkgever. “Dat zou echt geweldig zijn, niet alleen voor het team, maar voor de hele sport. Ik hoop dat het tot het laatste moment duurt, want dat zou echt leuk zijn voor de fans.”

