Red Bull-adviseur Helmut Marko snapt wel waarom Toto Wolff nog altijd achter Max Verstappen aanzit. De Oostenrijker denkt dat zijn landgenoot “geen goede teambaas” zou zijn als hij zijn pogingen zomaar opgeeft. Eén voordeel heeft Wolff alvast: Verstappens vader Jos is een grotere fan van de Mercedes-teambaas dan van Christian Horner.

Red Bull-teambaas Horner en Verstappen senior kregen het de afgelopen jaren wel vaker met elkaar aan de stok. De laatste rel was nog tijdens het raceweekend in Oostenrijk, met als gevolg dat Verstappen besloot om niet mee te doen aan de Legends Parade. Het is dan ook niet een hele grote verrassing dat de vader van Max Verstappen een andere teambaas boven Horner verkiest.

“Jos Verstappen is denk ik een grotere fan van Toto dan van Christian”, onthult Marko in de Inside Line F1-podcast. De Oostenrijkse teambaas kwam ter sprake vanwege zijn vele pogingen om Max Verstappen naar Mercedes te halen. Marko begrijpt wel dat Wolff niet zo makkelijk opgeeft. “Hij zou geen goede teambaas zijn als hij niet zou proberen om Max te krijgen. Ik denk dat elk topteam Max zou willen hebben”, aldus Marko.

Het verbaast de Oostenrijker dan ook niet dat Mercedes en de Verstappens met elkaar praten. “Iedereen woont in Monte Carlo. Als er geen Grand Prix is, is het er rustig. Er zijn niet zoveel cafés, dus het is heel normaal dat je elkaar tegenkomt. En natuurlijk maakt Toto er een verhaal van.”

‘Volgend seizoen bij Red Bull’

Is er dan ook echt een kans dat Verstappen al voordat zijn Red Bull-contract afloopt, in 2028, naar Mercedes overstapt? Zover wil Marko nog lang niet gaan. “Op dit moment is alles duidelijk, Max rijdt volgend seizoen voor Red Bull Racing. En we moeten hem een auto geven die kan winnen, en dan zullen al deze geruchten, denk ik, onmiddellijk stoppen.”

