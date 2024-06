Terwijl Max Verstappen zaterdagmiddag naar de winst reed tijdens de Oostenrijkse sprintrace, bleef het onrustig binnen zijn team. Vader Jos en teambaas Christian Horner kregen het vrijdag met elkaar aan de stok – de spanningen liepen hoog op toen laatstgenoemde de voormalig Formule 1-coureur niet wilde filmen tijdens zijn deelname aan de zogenaamde Legends Parade. Zoon Max Verstappen begrijpt de frustraties van zijn vader en zijn keuze om niet meer deel te nemen.

Red Bull zou als onderdeel van de festiviteiten op het eigen circuit de Legends Parade organiseren. Oudgedienden van de Formule 1 kruipen daarbij achter het stuur van de Formule 1-bolides van weleer. Horner zou het Red Bull-personeel hebben opgedragen om Jos Verstappen, die voor de gelegenheid de RB8 zou besturen, niet te filmen. Dat was de druppel voor Verstappen senior, die zijn deelname per direct annuleerde en de rode stieren-garage uitmaakte voor ‘kleuterschool’.

LEES OOK: Jos Verstappen klaar met teambaas Horner: ‘Zo kinderachtig, lijkt wel een kleuterschool’

Max Verstappen baalt dat de gemoederen zo hoog oplopen binnen zijn team, helemaal nu hij zich moet focussen op de dreiging van McLaren. “Het is voor niemand fijn, niet voor mezelf, niet voor m’n vader én niet voor het team”, zei hij zaterdag na de sprintrace. “Je wilt natuurlijk niet dat dit binnen je team gebeurt.”

De 26-jarige coureur snapt wel dat zijn vader zich inmiddels frustreert over de situatie binnen Red Bull. “M’n pa is vrij duidelijk geweest – dus ik begrijp hem volledig”, aldus Verstappen. “Uiteindelijk wordt hem gevraagd om hier een auto te komen besturen. Het is niet alsof hij dat heel graag wil, dat interesseert hem echt totaal niet. Het was gewoon leuk geweest voor alle Nederlandse fans.”

LEES OOK: Reactie Horner op ruzie: ‘Als Mercedes een Verstappen wil, dan is Jos beschikbaar’

Verstappen, die dit sprintweekend een extra drukke agenda heeft, houdt zich verder afzijdig. “Ik heb begrip voor mijn vader, maar uiteindelijk wil ik me hier gewoon kunnen focussen op de race”, besloot hij. “We hadden dit scenario kunnen voorkomen.”

Lees hier alles over de aankomende Grand Prix van Oostenrijk

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)