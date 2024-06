Het komt niet meer goed tussen Jos Verstappen en Christian Horner, de teambaas van Red Bull Racing. “Ik ben helemaal klaar met hem”, zegt de vader van Max. Een verbod van de Brit Verstappen senior te filmen tijdens de zogenaamde Legends Parade op de Red Bull Ring heeft de toch al zo bekoelde relatie voorgoed verpest.

Natuurlijk zegde Jos Verstappen direct toe, toen hem gevraagd werd samen met Gerhard Berger, David Coulthard, Johnny Herbert en Emerson Fittipaldi tijdens de Oostenrijkse GP in Red Bulls RB8 te stappen om de fans in oude F1-auto’s bij de Legends Parade te vermaken. Een leuke geste naar de tienduizenden Nederlandse fans die het circuit bevolken. Maar de lust daartoe is hem vergaan. “Er zouden opnames, ook met een drone, van gemaakt worden. Maar Horner wilde dat ik niet gefilmd zou worden. Hoe kinderachtig kun je zijn?”, vraagt Verstappen zich vrijdagochtend in Red Bulls gastenverblijf op de Red Bull Ring af. Hij heeft zich daarop vrijwillig teruggetrokken.

Lees ook: Ruzie Horner en Jos Verstappen krijgt vervolg: geen Legends Parade

“Ik ben helemaal klaar met hem (Horner, red)”, vervolgt de voormalig F1-coureur. Het tweetal praat al een tijdje niet meer met elkaar. Dat heeft onder meer te maken met de kritiek die Verstappen eerder dit jaar uitte naar aanleiding van de ‘affaire Horner’: de teambaas werd/wordt door een medewerkster van de renstal beschuldigd van seksueel overschrijdend gedrag. Na een intern onderzoek van Red Bull werd hij vrijgesproken van alle beschuldigingen.

Verstappen: ‘Het zegt wel iets over Horner’

Verstappen concludeerde ten tijde van de affaire al dat de positie van Horner ‘onhoudbaar’ was geworden en in het belang van het team zou moeten opstappen. Dat heeft de Brit, met steun van de Thaise grootaandeelhouder van de energiedrankenfabrikant, niet gedaan. De relatie tussen Horner en Verstappen is sindsdien ijzig. Het verbod de oud-coureur te filmen is de druppel die de emmer deed overlopen. “Het lijkt wel een kleuterschool”, stelt Verstappen. “Ik had wel mogen rijden, maar ik heb me teruggetrokken. Ik vind dit zo kinderachtig van Horner. Het zegt wel iets over hem, denk ik.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)