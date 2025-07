Aan memorabele momenten geen gebrek in 75 jaar Formule 1. Sommige met een traan, anderen met een lach. Maar voor altijd in het collectieve of individuele geheugen gegrift. Betrokkenen uit de vaderlandse autosport delen, in willekeurige volgorde, hun favoriete moment, herinnering of hoogtepunt uit de rijke F1-historie. DEEL 2: Giedo van der Garde.

Van winst en verlies tot leven en dood; de historie van de koningsklasse van de autosport kent een breed scala aan legendarische momenten in allerlei soorten en maten. Het blijkt bijvoorbeeld uit het rijtje dat Giedo van der Garde opnoemt, zowel van 75 jaar Formule 1 als van zijn eigen loopbaan.

Met betrekking tot de rijke geschiedenis van de sport kiest hij er drie. “De kampioenschappen van Michael Schumacher en Ferrari (de Duitser werd zeven keer wereldkampioen, waarvan tussen 2000 en 2004 vijfmaal op rij met de Italianen, red.)”, noemt hij. Maar ook een van de meest treurige momenten ooit in de F1: “Het dodelijk ongeluk van Ayrton Senna.” Van der Garde sluit af met een vrolijker iets, namelijk het fenomeen dat F1 in de jaren negentig populair maakte in ons land: “De Jos Verstappen-gekte.”

En met betrekking tot zijn eigen loopbaan? Giedo van der Garde pikt er ook hier drie dingen uit. “Mijn eerste Formule 1-race in Melbourne”, het is iets dat hij logischerwijs zich als debutant tot in de lengte der dagen zal herinneren. Maar ook bijzondere prestaties passeren de revue. “De derde plek tijdens Q1 op het circuit van Spa (GP van België, augustus 2013, red.). En sowieso het leven in de top van de top.”

