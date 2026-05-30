Jos Verstappen heeft fel gereageerd op uitspraken van voormalig Haas-teambaas Guenther Steiner. De Italiaan suggereerde onlangs dat Max Verstappen een stuk positiever zou zijn over de huidige Formule 1-reglementen als hij races zou winnen.

Steiner deed zijn uitspraken in The Red Flags Podcast. Daar stelde hij dat Verstappen, wanneer hij aan de leiding zou liggen in het kampioenschap, de huidige regels waarschijnlijk als de beste ooit zou bestempelen. Die woorden schoten bij vader Jos Verstappen duidelijk in het verkeerde keelgat. Hij reageerde onder een bericht op sociale media waarin de uitspraken van Steiner werden gedeeld:

“Hi Guenther. Ik begrijp waarom je geen F1-teambaas meer bent. De manier waarop je praat.”

Max Verstappen al langer kritisch

Max Verstappen zelf is al langere tijd kritisch over de richting die de Formule 1-inslaat met de technische reglementen. Na de Grand Prix van Miami werd er een principeakkoord bereikt tussen de FIA en motorfabrikanten om de verdeling van het motorvermogen aan te passen van 50/50 naar 60/40. Dat nieuws was voor Verstappen aanleiding om in aanloop naar de Grand Prix van Canada te bevestigen dat hij in ieder geval tot en met 2027 actief blijft in de sport.

Toch lijkt die voorgestelde wijziging allerminst zeker. De plannen staan onder druk en het is nog onduidelijk of ze daadwerkelijk worden doorgevoerd. Verstappen liet zich daar na de kwalificatie in Montreal opnieuw kritisch over uit: “Als het zo blijft, dan wordt volgend jaar een lang jaar, en dat wil ik niet. Ik kan je zeggen: als het zo blijft, dan zien we wel. Het is mentaal gewoon niet te doen voor mij om zo door te gaan. Echt niet.”

