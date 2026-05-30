In de rubriek ‘Lezer op pole’ komt in iedere editie van FORMULE 1 Magazine een abonnee uitgebreid aan het woord over zijn passie voor Formule 1. Dit keer: Peter van Eijk uit Maarssen, abonnee sinds 1995 en gepensioneerd levensmiddelen operator. “Elk raceweekend hang ik de vlaggen buiten.”

Peter van Eijk met een deel van zijn verzameling

– Hoe ben je Formule 1 gaan volgen?

“Ik was een jaar of tien en iets heeft mij altijd aangetrokken tot de sport, ik weet alleen niet exact wat. Mijn eerste kennismaking met de Formule 1 was dat René Arnoux in Zandvoort in de bandenstapel belandde. Ik ben gewoon aan Formule 1 verslaafd. Ik volg en bekijk alles al zo’n 58 jaar.”

– Wat is jouw indrukwekkendste Formule 1-moment?

“Het overlijden van Aryton Senna. Ik was altijd voor Prost, maar ik was nooit tegen Senna. Ik heb toen echt zitten huilen. Ik leef erg mee met de sport. De beleving van de Formule 1 zit bij mij zo hoog, dat ik om verschillende races heb gehuild. Toen Max wereldkampioen werd, heb ik ook gehuild.”

– Wie is je favoriete coureur?

“Max Verstappen. Ik heb hem nooit ontmoet, maar wel gezien op de Jumbo-racedagen. Hij geeft altijd honderd procent. Op de baan, maar ook ernaast. Max heeft er met zijn mening ook wel eens naast gezeten, maar het is soms een gevoelskwestie natuurlijk.”

– In welke Formule 1-auto zou je een keer willen rijden?

“De Benetton-Ford van Jos Verstappen (foto boven). Dat was een hele mooie auto om te zien, ook qua kleur. Het geluid en de uitstraling, dat waren dingen die mij wel aanspraken.”

Verzameling

– Wat voor een verzameling heb je?

“Ik ben begonnen met schaalmodellen van Formule 1-auto’s. Maar nu verzamel ik ook kleding, helmen, boeken en posters. Ik denk dat ik bijna alle helmen van Max heb. Volgens mij heb ik ongeveer 30 helmen en 65 auto’s. Overal in huis staat wat en ik geniet er elke dag van. Ik ben er trots op.”

– Wat is je favoriete item?

“De 1 op 8 schaal van de auto van Max toen hij de Grand Prix van Spanje won in 2016. Dat is echt mijn paradepaardje. Ik heb hem gekocht voor €3.000,-. Er zit een certificaat en handtekening van Max bij.”

– Wat vindt je vrouw van je collectie?

“Ze vindt het prima. Het enige waar ze een probleem mee heeft is de ruimte, niet zozeer het geld. Ze vindt dat het mijn geld is. Ik zeg af en toe tegen haar: ‘Ja, dit is het laatste’, maar dan weet ze eigenlijk ook al dat het niet het laatste zal zijn. Ik heb denk ik zo’n beetje €15.000,- uitgegeven aan mijn verzameling. Als Max er niet was geweest, was deze niet zo groot geweest.”

– Doe je iets speciaals tijdens een race?

“Elk raceweekend hang ik de vlaggen buiten. Ik heb een vlag van Ford, Pirelli en verschillende vlaggen van Max. Ik ben er een keer mee begonnen en ik vind het erg leuk. Als ik de vlaggen met een race niet buiten heb hangen, dan wordt er aangebeld of op het raam geklopt. Ik laat deze dan ook de hele dag wapperen.”

Zandvoort

– Wat is je favoriete circuit om te bezoeken?

“Zandvoort. Ik ben daar de laatste drie jaar geweest en ga dit jaar met mijn vrouw. Dan kan ik haar laten zien waar ik al die jaren van gehouden heb. Ik ben ook paar keer naar Spa-Francorchamps geweest, maar Zandvoort is dichterbij.”

– Welk circuit zou je graag op de kalender zien?

“De Nürburgring. Dat is een heel mooi circuit. In het verleden zijn daar enkele Formule 1-races gehouden en ik zou dat graag eens willen zien. Ik zou het alleen eerst proberen op het korte circuit, want de lange baan trekt de hele batterij leeg.”

– Met welke coureur zou je een keer een avond door willen brengen?

“Fernando Alonso of Charles Leclerc. Lekker ergens gaan eten. Alonso heeft humor. Je ziet hem altijd lachend voor de camera. Leclerc vind ik echt een racer. Ik gun het hem gewoon. Ik zou dan bijvoorbeeld wel willen weten wat ze nou doen als ze hoognodig naar het toilet moeten tijdens een race.”

– Wie wordt er wereldkampioen?

“Max, hij krijgt van het team nog een winnende auto en hij gaat weer plezier krijgen in het racen zelf. Anders wordt Kimi Antonelli kampioen, want ik zie George Russell breken. Antonelli zit nog in de leerfase, maar hij wordt dit seizoen nog eerste rijder bij Mercedes. Hij is een echte racer en Russell niet. Ik ben een beetje anti-Russell. Ik vind het toch een beetje een stiekem mannetje. Hij spreekt zich uit als Max een fout maakt, ik vind hem niet collegiaal.”

*Wil je als abonnee ook meewerken aan deze rubriek? Stuur dan een mailtje naar: redactie@formule1.nl o.v.v. lezer op pole.

