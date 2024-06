Het komt niet snel meer goed tussen Red Bull-teambaas Christian Horner en Jos Verstappen. De vader van drievoudig wereldkampioen Max Verstappen claimt dat de Brit er achter de schermen alles aan heeft gedaan om te voorkomen dat hij dit weekend met de RB8 uit 2012 acte de présence zou geven tijdens de zogenoemde Legends Parade op de Oostenrijkse Red Bull Ring. Verstappen is op z’n zachtst gezegd ‘not amused’ en heeft de eer aan zichzelf gehouden.

De onderlinge verhoudingen tussen Verstappen senior en Horner zijn al zwaar verstoord sinds de start van het seizoen als gevolg van de interne machtstrijd bij Red Bull acter de schermen en de aanklacht tegen Horner wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag door een Red Bull-medewerkster.

Verstappen bevestigt op de Red Bull Ring tegenover FORMULE 1 Magazine dat hij zich heeft teruggetrokken voor de Legends Parade. Horner zou er een stokje voor hebben willen steken, waarna Jos Verstappen besloot de eer aan zichzelf te houden. Andere oud-coureurs als Gerhard Berger en David Coulthard komen wel gewoon in actie.

Het nieuwe hoofdstuk in de aanhoudende ruzie of controverse tussen Jos Verstappen en Christian Horner komt een dag nadat Max Verstappen tijdens de FIA-persconferentie in Oostenrijk uitsprak dat hij ook volgend seizoen voor Red Bull uitkomt. Verstappen heeft een doorlopend contract tot en met 2028, maar zou er onder bepaalde voorwaarden onderuit kunnen. De onzekere sportieve vooruitzichten vanaf 2026 (wanneer een nieuw motorreglement van kracht wordt) en de verstoorde verhoudingen achter de schermen bij Red Bull zouden voor hem aanleiding kunnen zijn om voortijdig te vertrekken. Bij Mercedes staat hij nog altijd bovenaan het wensenlijstje.

