Mercedes-teambaas Toto Wolff koestert nog altijd stille hoop om Max Verstappen te kunnen verleiden tot een overstap naar zijn team. De drievoudig wereldkampioen zei donderdag tijdens de FIA persconferentie voor de Grand Prix van Oostenrijk dat hij ook volgend seizoen nog ‘gewoon’ bij Red Bull rijdt. Verstappen heeft een doorlopend contract tot en met 2028, maar zou er onder bepaalde voorwaarden wel vroegtijdig onderuit kunnen.

Wolff zegt desgevraagd de persconferentie van Max Verstappen niet gezien te hebben, maar de Oostenrijker gunt zichzelf de ruimte om de woorden van Verstappen vrij te interpreteren. “Heeft Max daadwerkelijk ‘ja’ gezegd?”, reageert hij tegen oe24. “Volgens mij heeft hij dat niet letterlijk zo gezegd, maar ik was er natuurlijk niet bij.”

Lees ook: Max Verstappen: ‘Ik race ook volgend jaar voor Red Bull’

Over het vacante tweede zitje naast George Russell zegt Wolff: “We houden zo lang mogelijk een stoeltje vrij. Het is allereerst aan ons om onze auto sneller te maken. Als de auto snel is, zullen meer snelle coureurs voor ons willen uitkomen. Ik heb het recent al vaak verkondigd: Max is de beste coureur van het moment. Hij is bovendien iemand die ik heb leren kennen als een buitengewone jongeman. Iedereen die ook maar een kansje ziet, wil hem in de auto hebben. Ola Kallenius (CEO van Merceces, red.) denkt daar net zo over.”

Wolff liet eerder al eens weten zelfs een handstand te willen doen voor de handtekening van Verstappen. Mercedes zou een astronomisch bedrag voor de Limburger over hebben, ook als ambassadeur van het merk. Over het algemeen wordt echter aangenomen dat Mercedes voor volgend seizoen zal kiezen voor het talent Andrea Kimi Antonelli, indien Verstappen de overstap (nog) niet waagt. Vooralsnog heeft Wolff de hoop op Verstappen echter nog niet opgegeven…

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)