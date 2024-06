Max Verstappen gaat ervan uit dat hij ook volgend seizoen bij Red Bull Racing rijdt. Dat vertelde de drievoudig wereldkampioen van Red Bull donderdagmiddag tijdens de FIA persconferentie in de aanloop naar de GP van Oostenrijk. “We focussen ons al op de auto van volgend jaar, dat zegt genoeg volgens mij.”

Verstappen staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull, maar hij zou onder bepaalde voorwaarden eerder kunnen vertrekken. Het is bekend dat hij bovenaan het verlanglijstje staat bij Mercedes. Ondanks de onzekere sportieve vooruitzichten en alle commotie achter de schermen ziet Verstappen zichzelf na dit seizoen nog geen overstap maken, ondanks alle speculaties.

“Natuurlijk wordt er door mensen gepraat, maar het belangrijkste is dat we een competitieve auto voor de toekomst hebben. Op dit moment zit het veld heel dicht bij elkaar, maar we werken heel hard om te verbeteren en volgend jaar weer competitief te zijn. Wij pushen zo hard mogelijk om dat te realiseren”, aldus Verstappen. Ook als aan het eind van dit seizoen blijkt dat Red Bull niet langer de snelste auto heeft, is een vertrek vooralsnog niet aan de order, vervolgt hij.

‘Zo werkt de Formule 1 niet’

Verstappen: “Zo werkt de Formule 1 niet. Je kunt niet zomaar doei zeggen. Ik heb een meerjarig contract bij Red Bull en we focussen ons al op de auto voor volgend jaar, dat zegt genoeg volgens mij. Of dat dan betekent dat ik ook volgend jaar voor Red Bull race? Ja.”

Over de periode na 2025 liet Max Verstappen zich overigens niet uit. In 2026 wordt in de Formule 1 een nieuw motorreglement van kracht en Red Bull moet het dan stellen zonder de support van motorleverancier Honda. In plaats daarvan ontwikkelt Red Bull Powertrains (in samenwerking met Ford) dan de krachtbron. Dat traject loopt naar verluidt moeizaam en zorgt achter de schermen voor de nodige zorgen over de sportieve vooruitzichten.

