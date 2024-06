Red Bull-teambaas Christian Horner heeft op de FIA persconferentie in Oostenrijk voor het eerst gereageerd op de nieuwe ruzie met Jos Verstappen en op de aanhoudende interesse van Mercedes en teambaas Toto Wolff in de handtekening Max Verstappen. Horner: “Als Toto volgend jaar echt een Verstappen wil, dan denk ik dat Jos beschikbaar is…”

Jos Verstappen zou in de aanloop naar de Grand Prix van Oostenrijk aanvankelijk in de RB8 uit 2012 met andere oud-coureurs deelnemen aan de Legends Parade op de Red Bull Ring. De vader van Max Verstappen zag daar later vanaf, omdat hij naar eigen zeggen tegengewerkt werd door Christian Horner. “Ik ben helemaal klaar met hem”, reageerde Verstappen desgevraagd.

Horner over de nieuwste controverse met Jos Verstappen: “De Legends Parade wordt georganiseerd door het circuit, dus er was geen veto van mijn kant. Mijn verstandhouding met Max is altijd goed geweest. Hij is onze coureur, met hem hebben we een contract en dat is wat voor mij belangrijk is. Ik heb in het verleden nog nooit problemen gehad met rijders of vaders van rijders. Ik heb geen reactie op de issues van Jos.”

‘Lees ook: Jos Verstappen klaar met teambaas Horner: ‘Lijkt wel een kleuterschool’

Donderdag gaf Max Verstappen in de rijderspersconferentie van de FIA aan dat hij ook volgend seizoen voor Red Bull uitkomt. Horner kwam daar ook nog even op terug en kon het niet nalaten om in dat kader nog even een steekje onder water uit te delen aan Mercedes en Toto Wolff.

‘Afleidingstactiek’

“De uitlatingen van Max dat hij bij Red Bull blijft bevestigen wat we al wisten”, stelt Horner. “Max is een cruciaal lid van ons team en hij heeft een geweldige groep mensen om hem heen. We weten zelf het beste hoe onze toekomst eruit ziet. Er is de achterliggende periode heel veel gespeculeerd. Soms denk ik weleens dat alle rumoer een afleidingstactiek is. De rijdersmarkt is eerder op gang gebracht door één coureur. Lewis Hamilton had alle informatie over de motoren en de nieuwe F1-reglementen van 2026 en besloot weg te gaan bij Mercedes en liet een vacature achter. Er is sindsdien gespeculeerd over wie dat stoeltje gaat vullen, maar dat zal dus niet Max Verstappen zijn.”

En dan met een kwinkslag: “Als Toto volgend jaar echt een Verstappen wil, dan denk ik dat Jos beschikbaar is…”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)