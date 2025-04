Max Verstappen moest tijdens het afgelopen raceweekend in Saoedi-Arabië enkel Oscar Piastri voor zich dulden; de Australiër won zijn derde Grand Prix van het seizoen. Verstappen had mogelijk ook op de bovenste trede van het podium kunnen staan, ware het niet dat hij een tijdstraf van vijf seconden kreeg. Naar aanleiding van deze straf was de Nederlander na de race niet te genieten. Voormalig FIA-steward Johnny Herbert vond het gedrag van Verstappen onacceptabel.

Oud-coureur en voormalig FIA-steward Johnny Herbert verklaarde in zijn column voor Beste Online Casino Nederland dat Max Verstappen een straf van tien seconden had moeten krijgen voor het incident met Oscar Piastri tijdens de GP van Saoedi-Arabië. Laatstgenoemde vertrok vanaf de tweede startplek, achter polesitter Max Verstappen. Al in de eerste bocht deed Piastri echter een poging om zijn rivaal voorbij te steken. Verstappen sneed daarbij de bocht af, zodat hij zijn positie ten opzichte van Piastri kon behouden. De stewards oordeelden dat Verstappen daarmee een oneerlijk voordeel behaalde, vooral omdat de McLaren van Piastri op dat moment een klein stukje voor lag in de bocht.

Na afloop van de race was Verstappen duidelijk geïrriteerd over de opgelegde straf. Hij weigerde een uitgebreid interview te geven op de grid en tijdens de podiumceremonie stond zijn gezicht nog steeds op onweer. “Ik zag Max Verstappen slechts champagne drinken op het podium – het vieren liet hij over aan Piastri en Leclerc“, aldus Johnny Herbert. “Dat kwam onprofessioneel en respectloos over, met name van een viervoudig wereldkampioen. Soms moet je gewoon je verlies nemen.”

‘Ik betrek Christian Horner hier ook bij’

“Ik weet ook niet hoe mensen kunnen beweren dat het een onterechte straf was”, vervolgde de Brit. “De mensen die hiertegen protesteren, hebben waarschijnlijk nog nooit in een raceauto gezeten – en al helemaal niet in een Formule 1-auto – dus ze begrijpen er helemaal niks van. Ik betrek Christian Horner hier ook bij. Natuurlijk is hij de teambaas en zet hij Red Bull voorop, maar soms moet je gewoon toegeven dat je fout zat en de plek teruggeven. De meeste coureurs weten sowieso donders goed wanneer ze een plek moeten teruggeven.”

LEES OOK: Martin Brundle over tijdstraf: ‘Verstappen heeft gegokt en verloren’

Horner betoogde na de race, aan de hand van beelden vanuit de auto van Verstappen, dat zijn coureur voorop lag en geen straf had moeten krijgen. “Verstappen had absoluut een straf moeten krijgen”, aldus Herbert. “Horner probeerde met een foto aan te tonen wie er voor lag in de eerste bocht, maar dat was echt onzin. Hij probeerde gewoon de schuld bij de FIA te leggen. Dat klopt natuurlijk voor geen meter. Red Bull had de kans om de plek terug te geven, maar ze kozen er zelf voor dat niet te doen.”

Johnny Herbert vond het gedrag van Max Verstappen na afloop van de GP van Saoedi-Arabië onacceptabel (Red Bull Content Pool)

Lees hier alles over de GP van Miami

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.