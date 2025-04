Volgens commentator en voormalig Formule 1-coureur Martin Brundle heeft Max Verstappen ‘gegokt en verloren’ tijdens de openingsronden van de GP van Saoedi-Arabië. De Nederlander kreeg een tijdstraf van vijf seconden voor inhalen buiten de baan, puur omdat de Australiër op dat moment een neuslengte voor lag. Volgens Brundle weet Verstappen de reglementen vaak naar zijn hand te zetten, maar in dit geval werd hij afgetroefd door zijn concurrent van McLaren.

Oscar Piastri vertrok vanaf de tweede startplek, achter polesitter Max Verstappen. Laatstgenoemde kwam minder goed van zijn plek, waardoor Piastri al in de eerste bocht een poging kon doen om zijn rivaal voorbij te steken. Verstappen sneed daarbij de eerste bocht af, zodat hij zijn positie ten opzichte van Piastri kon behouden. De stewards oordeelden echter dat Verstappen hiermee een oneerlijk voordeel had behaald, vooral omdat de McLaren van Piastri op dat moment een klein stukje voor lag in de bocht.

Nadat de regerend wereldkampioen zijn straf had uitgezeten tijdens zijn eerste pitstop, werd hij op de baan ingehaald door de jonge Australiër. Piastri slaagde erin de leiding te behouden en tekende zo voor zijn derde overwinning van het seizoen – meer dan alle andere coureurs, te weten Norris en Verstappen, bij elkaar. Volgens Martin Brundle trekt Verstappen vaak aan het langste eind als het op de reglementen aankomt, maar moest hij in dezen zijn verlies erkennen.

‘Straf werd nog verminderd’

“Niemand gokt zo goed op de reglementen als Verstappen, maar voor het eerst gokte hij en verloor hij,” schreef Brundle in zijn column voor Sky Sports. “Soms kun je incidenten vanuit verschillende perspectieven bekijken, maar in dit geval accelereerde hij (Verstappen, red.) gewoon over de uitloopstrook, waardoor hij een oneerlijk voordeel had. Ik en vele anderen twijfelden daar niet aan. De stewards gaven hem een straf van vijf seconden, wat al een vermindering was van een straf van tien seconden. Het was immers de openingsronde en een behoorlijk krap gevecht.”

“Verstappen zou de race uiteindelijk met 2,8 seconden verliezen,” vervolgde Brundle. “Mogelijk had hij gewonnen als het team gewoon meteen had gezegd dat hij zijn positie terug moest geven. Aan de andere kant reed hij in die eerste fase vooraan in schone lucht, wat zijn banden, remmen en motor ten goede kwam.” Verstappen leek op een gegeven moment weg te rijden van Piastri. “Misschien was het dus de moeite waard om die vijf seconden gewoon te incasseren,” twijfelde Brundle.

‘Wat als er een muur had gestaan?’

Tot slot bekritiseerde de Brit de reactie van Red Bull en teambaas Christian Horner. Hij begreep dat het team Verstappen wilde beschermen, maar in dit geval zou de Nederlander altijd hebben verloren. “Als er aan de buitenkant van de eerste bocht een muur, een vangrail of een grindbak had gestaan, had Verstappen zich altijd gewonnen gegeven en zich achter Piastri geschaard,” legde Brundle uit. “Na de race waren hij en Christian Horner nog lang woedend over de tijdstraf, maar hier hebben ze gewoon een inschattingsfout gemaakt.”

