Toto Wolff bestempelt het laatste gerucht over een potentiële verandering aan het Formule 1-motorreglement voor 2026 als een ‘grap’. Naar verluidt gaat de F1 Commission tijdens de volgende vergadering praten over mogelijke oplossingen voor de zorgen dat de auto’s volgend jaar herhaaldelijk zonder elektrische energie komen te zitten. ‘Het lezen van de de agenda van de F1-commissie is bijna hilarisch’, aldus Wolff.

In de aanloop van de GP Bahrein hield de FIA al een vergadering met de verschillende motorfabrikanten over een mogelijke terugkeer van de V10-motoren. Tijdens deze vergadering werd echter besloten om voorlopig nog vast te houden aan de huidige motorplannen voor 2026. Deze motoren hebben een 50/50-verdeling tussen de verbrandingsmotor en de accu.

In simulaties bleek echter dat op circuits zoals Monza, met veel lange rechte stukken, de auto’s zonder elektrische energie kunnen komen te zitten. Tijdens het raceweekend in Jeddah gingen daarom de geruchten rond dat tijdens de volgende vergadering van de F1 Commission wordt besproken om dan tijdens races het vermogen van de accu terug te brengen naar 200kw.

Mercedes-teambaas Toto Wolff is echter helemaal geen fan van het voorstel. “Het lezen van de agenda van de F1-commissie is bijna net zo hilarisch als het lezen van sommige commentaren die ik zie op Twitter over de Amerikaanse politiek,” vertelt de teambaas aan de media. “Ik wil onszelf echt beschermen en geen commentaar geven, maar het is een grap. Een week geleden was er nog een motorbijeenkomst (in Bahrein, red.) en nu komen dit soort dingen weer op de agenda.”

‘Mercedes erg zelfverzekerd’

Red Bull-teambaas Christian Horner reageert op zijn beurt weer op de uitspraken van zijn concurrent. “Mercedes lijkt erg zelfverzekerd te zijn over het werk dat ze hebben gedaan voor volgend jaar.” De Brit ziet in tegenstelling tot de Oostenrijker het voorstel wel zitten. “De FIA heeft onderzoek gedaan en wat ze wanhopig willen voorkomen is dat er tijdens Grands Prix er veel lifting-and-coasting plaatsvindt, wat niet goed is voor de sport. Het is niet iets waar we voor hebben gelobbyd of om hebben gevraagd, en als ze het doen in het belang van de sport, dan moet je het steunen.”

