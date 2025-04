In aanloop naar de GP van Bahrein vergaderde de FIA met de verschillende motorfabrikanten over een mogelijke terugkeer van de V10. De afgelopen maanden werd er al veel gezegd en geschreven over de rentree van een atmosferische krachtbron. Uit de vergadering is gebleken dat men voorlopig wil vasthouden aan de huidige motorplannen, al denkt Christian Horner dat de V10-droom nog niet dood hoeft te zijn.

De Red Bull-teambaas gaf vrijdag meer duidelijkheid over de bijeenkomst van de motorfabrikanten in Bahrein. Tijdens het overleg kwamen alle betrokken partijen tot overeenstemming: de geplande motorreglementen voor 2026 gaan gewoon door zoals eerder vastgesteld. Toch bleek er ruimte voor discussie over de langere termijn. Volgens Horner, die zelf de romantiek van een V10 op duurzame brandstoffen wel inziet, is het niet uitgesloten dat er ooit weer grote motorblokken naar de Formule 1 komen.

“De FIA heeft deze bijeenkomst georganiseerd,” legde Horner uit tegenover Sky Sports. “Het was een zeer productieve bijeenkomst, waarbij de FIA-voorzitter simpelweg om feedback heeft gevraagd over de volgende generatie motoren.” Hij benadrukte dat de plannen voor 2026 “absoluut vaststaan”, al is er wel degelijk ruimte voor verdere veranderingen in de toekomst. “Het is nu een beetje zoeken naar de feiten,” aldus Horner.

Economische realiteit

“De romanticus in mij ziet ook wel in dat een gierende V10 aantrekkelijk zou kunnen zijn voor de Formule 1,” gaf hij toe. Meerdere fans en coureurs hebben hun voorkeur uitgesproken voor het nostalgische geluid van een atmosferisch motorblok met meer cilinders. “Maar het moet wel verantwoord gebeuren,” waarschuwde Horner. “Hoe ziet die motor eruit? Is het een V10? Is het een V8? Dat was eigenlijk de discussie vanochtend – hoe kan de toekomst eruit komen te zien? Wat dat betreft vond ik het een gezonde discussie; iedereen stond open voor ideeën.”

LEES OOK: Lijdt de Formule 1 onder Amerikaanse importheffingen? Haas reageert

Naast de technische toekomst kwam ook de economische realiteit ter sprake. Horner waarschuwde dat de sport zich moet voorbereiden op mogelijke recessies, helemaal nu de wereld op grote schaal te maken krijgt met handelsbeperkingen en importheffingen. “Dat mogen we niet negeren,” besloot hij. “Een van de belangrijkste onderwerpen is – ongeacht de uiteindelijke regelgeving – dat we de kosten niet uit het oog mogen verliezen. Want welke weg gaat de auto-industrie straks inslaan? En wat voor effecten hebben deze importheffingen op de lange termijn? De Formule 1 moet zich daar wel tegen kunnen beschermen.”

