De importheffingen die onlangs werden geïntroduceerd door de Amerikaanse president Donald Trump zorgen voor veel politiek-economische onrust. De vraag is of de Formule 1 ook getroffen wordt door deze maatregelen. Gezien de vooraanstaande technieken en de globale positie die de sport kenmerken, is het aannemelijk dat de verschillende teams hieronder lijden. Haas, vooralsnog de enige Amerikaanse renstal, heeft gereageerd op de importheffingen.

Formule 1-teams hoeven niet direct te worden getroffen door de Amerikaanse politiek om hinder te ondervinden. Zo is het team van Haas afhankelijk van Haas Automation, een Amerikaanse fabrikant van gereedschappen. Als dergelijke bedrijven hinder ondervinden van de maatregelen, sijpelt dat dan door in de Formule 1-activiteiten? “Nee”, reageerde een woordvoerder tegenover ESPN. “Voor ons verandert er niets, we zetten onze productieplannen gewoon voort.”

‘Enorme uitdaging’

Toch maakt het overkoepelende bedrijf zich zorgen. “Haas Automation onderzoekt momenteel de volledige impact van de importheffingen”, luidt een officiële verklaring. “De afgelopen dagen hebben we een dramatische daling gezien in de vraag naar onze gereedschapsmachines, zowel bij binnenlandse als buitenlandse klanten. Uit voorzorg hebben we de productie verminderd en overuren in onze fabrieken geschrapt. Daarbij hebben we ook de werving stopgezet en nieuwe vacatures in de wacht gezet. Hoewel de importheffingen een aanzienlijke impact zullen hebben op de activiteiten van Haas, zijn we optimistisch dat de regering-Trump met oplossingen zal komen om Amerikaanse fabrikanten te ontlasten.”

“Haas Automation maakt zich met name zorgen over de mogelijke verlaging van tarieven op gereedschapsmachines uit het buitenland, zonder een overeenkomstige verlaging van de tarieven voor geïmporteerde grondstoffen in de VS. Dat zou catastrofaal zijn voor de Amerikaanse gereedschaps-industrie. Onze machines zijn immers essentieel voor de gehele productie-infrastructuur in de VS.”

Mark Gallagher, voormalig hoofd commerciële zaken bij Red Bull, verklaarde in de James Allen on F1-podcast dat de kans groot is dat Formule 1-teams alsnog iets zullen merken van de importheffingen. “Het is nog vroeg om te zeggen wat de impact zal zijn”, legde hij uit. “Maar als je kijkt naar de autofabrikanten in de Formule 1, zie je dat bijvoorbeeld Mercedes een groot deel van hun zaken in de Verenigde Staten doet. Om nog maar te zwijgen over Ferrari en McLaren. 46% van alle McLaren-verkopen vindt plaats in Noord-Amerika en ongeveer 25% van alle auto’s uit Maranello belanden in de VS. De importheffingen zullen dus een enorme uitdaging worden. Dat geldt ook voor General Motors, dat met een nieuw Cadillac-team de Formule 1 ingaat.”

Het team van Haas zegt voorlopig geen hinder te ondervinden van de importheffingen in de Verenigde Staten (Haas F1)

