Robert Reid, de Schotse vice-voorzitter van de FIA, maakte donderdag bekend zijn taken neer te leggen. Nadat vorig jaar al meerdere functionarissen werden ontslagen, spreekt Reid van een ‘fundamentele breuk in de bestuursnormen’ van de organisatie. Mogelijk doelt hij ook op het leiderschap van de controversiële FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem. In maart zou de Emirati hem nog hebben geweerd uit een vergadering omdat hij weigerde een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.

Robert Reid speelde sinds de aanstelling van Ben Sulayem in 2021 een sleutelrol binnen de FIA. Echter, de afgelopen jaren heeft hij meerdere keren zijn frustratie uitgesproken over de voorzitter. Hij klaagde onder andere over het gebrek aan transparantie en verantwoordelijkheid. In een krachtige verklaring legt Reid uit waarom hij afscheid neemt van de organisatie: “Ik ervaar een groeiende ongerustheid over cruciale beslissingen die zonder eerlijk proces of gedegen overleg werden genomen.”

De Schotse vice-voorzitter en David Richards, de baas van Motorsport UK, werden in maart nog uitgesloten van een FIA-bijeenkomst omdat ze geen geheimhoudingsverklaring wilden ondertekenen. Richards heeft Ben Sulayem later bekritiseerd en dreigde met juridische stappen.

Het aftreden van Robert Reid volgt op een reeks interne conflicten en controverses die de FIA de afgelopen jaren hebben geteisterd. “Toen ik deze rol op mij nam, was het om de leden van de FIA te dienen, niet om de macht te dienen”, legde hij uit. “Ik heb een gestage uitholling gezien van de principes die we beloofd hadden hoog te houden.” Volgens Reid worden belangrijke beslissingen binnen de FIA achter gesloten deuren genomen, waarbij de structuren en mensen die de FIA juist zouden moeten vertegenwoordigen, worden omzeild.

Het moge duidelijk zijn dat het afscheid van Robert Reid niet uit de lucht komt vallen. De FIA, in de vorm van Mohammed Ben Sulayem, is de laatste tijd onderwerp van veel kritiek. De voorzitter, die zijn eerste termijn eind dit jaar afrondt, wordt beschuldigd van een aantal controversiële besluiten, waaronder zijn uitspraken over vrouwen in de autosport, zijn benadering van de Formule 1, en zijn zakelijke belangen in de autosportwereld. Ook het ontslaan van meerdere topfunctionarissen leidde tot vraagtekens. Daarbij werd de verantwoordingsplicht binnen de organisatie onlangs aanzienlijk verminderd, wat de zorgen over de interne bestuurlijke normen verder aanwakkerde.

De beslissing die uiteindelijk tot het aftreden leidde, was de recente keuze van de FIA om de promotie van het World Rallycross Championship zelf op te pakken. Dit werd niet goedgekeurd door de FIA-senaat of de World Motor Sport Council. “Het gaat mij niet om persoonlijkheden, maar om principes”, verklaarde Reid tot slot. “De autosport verdient leiderschap dat verantwoordelijk, transparant en door de leden gedreven is. Ik kan niet langer, te goeder trouw, deel uitmaken van een systeem dat die waarden niet weerspiegelt.”

