David Richards, voorzitter van Motorsport UK, neemt het op tegen FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem. Richards, die een belangrijke functie bekleedt binnen de World Motor Sport Council, werd vorige week geweerd uit een vergadering omdat hij weigerde een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. De Brit spreekt van een ‘verloedering van de verantwoordingsplicht van de FIA’ en dreigt met juridische stappen.

David Richards en FIA-adjunct-directeur sport Robert Reid werden onlangs uitgesloten van een bijeenkomst van de World Motor Sport Council omdat ze geen geheimhoudingsverklaring, een zogenaamde NDA, wilden ondertekenen. Deelnemers werd verboden om relevante zaken buiten de officiële vergaderingen te bespreken. Mohammed Ben Sulayem zou vervolgens opdracht hebben gegeven om Richards en Reid te weren. Eerstgenoemde heeft inmiddels een krachtige brief geschreven aan alle leden van Motorsport UK, waarin hij het handelen van Ben Sulayem bekritiseert.

De Engelsman geeft aan dat hij Ben Sulayem in 2021 steunde bij diens benoeming. Inmiddels spreekt hij echter van het ‘niet nakomen van beloften’ in een situatie die ‘geleidelijk is verslechterd’. “Bovendien is het gezag van de controlecommissie en de ethische commissie ernstig beperkt”, aldus Richards. Het verplicht ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring is volgens hem de druppel. “Alles wordt nu als vertrouwelijk beschouwd, waardoor ik niet noodzakelijkerwijs kan delen wat ik als relevante informatie beschouw”, legt hij uit. “Daarbij kan de FIA naar eigen goeddunken beslissen of iemand de voorwaarden van de nieuwe overeenkomst heeft geschonden.”

Juridische stappen

Richards onthulde verder dat het schenden van deze geheimhoudingsplicht gepaard zou gaan met een onmiddellijke boete van liefst 50.000 euro. Het juridische team van Motorsport UK heeft zijn uitsluiting van de vergadering inmiddels willen aanvechten, maar de FIA heeft daar nog niet op gereageerd. Richards besloot zijn brief met de mededeling dat hij, als er geen reactie komt, genoodzaakt is verdere juridische stappen te ondernemen.

Mohammed Ben Sulayem is sinds zijn aantreden in december 2021 al meerdere keren in opspraak gekomen. Zijn aanpak binnen de Formule 1, wijzigingen in de statuten die de verantwoordingsplicht verminderen, het ontslaan van FIA-kopstukken en nieuwe regels rond het openbare gedrag van coureurs hebben zijn imago geschaad. Toch hoopt hij zich eind dit jaar opnieuw kandidaat te stellen voor het FIA-voorzitterschap. Experts speculeren dat de invoering van een geheimhoudingsplicht bedoeld is om negatieve berichtgeving te voorkomen. Ook wordt gespeculeerd dat hij het moeilijker wil maken voor potentiële tegenstanders bij de voorzittersverkiezing. Naar verluidt zou de directeur van de F1 Academy, Susie Wolff, interesse hebben in zijn rol.

